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〈土銀2018展望〉欲突破業務限縮困境 擬再增資1

鉅亨網2018/03/13 16:10
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土銀為國家百分之百持有的國營行庫，籌資方法十分有限，土銀董事長凌忠嫄今 (13) 日表示，過去 2 年財政部同意土銀無須將盈餘繳庫，透過盈餘轉增資方式，資本額已提高至 645 億元，未來為提升資本適足率，擴張可承做的業務範圍，2019 年編列預算擬請財政部再增資 100 億元。

土銀 2017 年 11 月底依自結報表計算的資本適足率為 11.74%，明顯低於國銀平均資本適足率 13% 左右。凌忠嫄表示，金管會對於國銀拓展海外業務，資本適足率的要求較高，因此，資本適足率偏低的土銀能承做的業務能量是被限縮的，資金運用彈性也相對較低，進而導致獲利成長力道受限。

凌忠嫄指出，土銀已經好幾年沒有申設海外分行，資本額不足是主要因素之一，因此，為了強化資本結構，以因應未來業務的發展，除了現金增資外，未來也將持續向主管機關爭取年度盈餘保留，她透露，土銀 2019 年編列預算擬請財政部再增資 100 億元。

此外，凌忠嫄表示，國內金融市場競爭，目前土銀海外收入來源占比太低，不過，去年金管會同意土銀申設澳洲布利斯本分行、大陸廈門分行，以及馬來西亞吉隆坡代表人辦事處、菲律賓馬尼拉代表人辦事處等據點，估計以新南向政策延伸海外觸角，加上海外分行衝刺，今年海外獲利貢獻度可望由 25% 拉升至 30%。

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關鍵字財政部土銀增資headline
非農數據樂觀、市場關注美2...〈土銀2018展望〉連7年...

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