〈土銀2018展望〉欲突破業務限縮困境 擬再增資1

土銀為國家百分之百持有的國營行庫，籌資方法十分有限，土銀董事長凌忠嫄今 (13) 日表示，過去 2 年財政部同意土銀無須將盈餘繳庫，透過盈餘轉增資方式，資本額已提高至 645 億元，未來為提升資本適足率，擴張可承做的業務範圍，2019 年編列預算擬請財政部再增資 100 億元。

土銀 2017 年 11 月底依自結報表計算的資本適足率為 11.74%，明顯低於國銀平均資本適足率 13% 左右。凌忠嫄表示，金管會對於國銀拓展海外業務，資本適足率的要求較高，因此，資本適足率偏低的土銀能承做的業務能量是被限縮的，資金運用彈性也相對較低，進而導致獲利成長力道受限。