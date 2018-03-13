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Xperia XZ2登台！首支4K HDR錄影手機

記者顏大惟／台北報導2018/03/13 17:52
▲Sony Xperia XZ2 旗艦機15日中午開放預購。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.13）
▲Sony Xperia XZ2 旗艦機15日中午開放預購。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.13）

Sony Mobile 今（ 13 ）日舉行全新旗艦機 Xperia XZ2 登台記者會，並以「挑戰娛樂極限」為口號，為全球首支具備 4K HDR 錄影功能的智慧型手機。台灣預計於 3 月 15 日中午 12 點起開放預購，建議售價為 24,900 元。


▲Xperia XZ2 基本規格一覽。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.13）


▲Xperia XZ2 共有四種顏色可以選擇，由右而左為澄澈黑、紫漾粉、清透銀與深湖綠。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.13）

Xperia XZ2 採用全新設計理念「 Ambient Flow 」，並搭載最新 Qualcomm Snapdragon 845 八核心處理器，同時整合 Snapdragon X20 LTE 數據機，最快下載可達到 Gigabit Class LTE 等級（ 1.2Gbps ）。對應 6G RAM/ 64G ROM ，雙 sim 卡 4G + 4G 版。此外， Xperia XZ2 具備 3180mAh 電池容量、支援 Qi 無線充電，搭配全新WCH20 無線充電座，即可享受無線快充能力，一個小時即能充飽 50% 以上。


▲Xperia XZ2 拆解圖。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.13）


▲ Xperia XZ2 搭載 Qi 無線充電技術，可在 1 小時內充上 50% 的電力。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.13）

Xperia XZ2 更是全球首支具備 4K HDR 錄影功能的智慧型手機，採用 HEVC 10bit 錄影格式，帶來電影等級的 4K HDR 錄影功能； 960fps 超級慢動作錄影也強化到可拍攝 Full HD 高畫質。此外，還有最高 ISO 12800 、追焦預拍等功能。

螢幕擁有 FHD+ 解析度 18 : 9 顯示比例、 5.7 吋 HDR 顯示螢幕，採用康寧第五代大猩猩玻璃，並支援來自 Sony BRAVIA 電視多項螢幕技術，不僅可以觀看現有 HDR 影片內容，「 HDR 影片畫質提升技術」還可自動將 SDR 影片畫質升級轉化成 HDR 畫質。


▲「 HDR 影片畫質提升技術」可自動將 SDR 影片畫質升級轉化成 HDR 畫質。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.13）

音效部分， Xperia XZ2 擁有來自 Sony WALKMAN 技術，可播放幾乎原音重現的 Hi-Res 高解析音樂；還有 DSEE HX 數位音質還原以及 LDAC 藍牙傳輸技術，可提升 MP3 音樂音質與提高藍牙傳輸速度。同時擁有 S-Force 前置立體聲環繞音效及前置雙喇叭設計。

新機的娛樂功能也沒讓玩家失望， Xperia XZ2 加入智慧震動回饋功能（ Dynamic Vibration System ），可讓玩家體驗類似 PS4 DualShock 4 的震動反饋，並分析音頻資料同步製造回饋，提升遊玩遊戲和聆聽音樂的感受。知名手遊《白貓 Project 》更把 Xperia XZ2 列為官方指定機種，讓玩家透過 Xperia XZ2 體驗《白貓 Project 》戰鬥的動感劇情。


▲知名實況主艾瑞絲在記者會現場展示手遊《白貓 Project 》。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.13）

Sony Xperia XZ2 將於 3 月 15 日中午 12 時開放預購，並有澄澈黑、清透銀、深湖綠與紫漾粉四種顏色可以選擇，預購加贈 2,000 指定配件購物金。 21 日起也會搭配電信業者推出優惠資費方案。


▲ Xperia XZ2 建議售價為新台幣 24,900 元。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.13）

關鍵字xperia xz2xz2預購sony
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