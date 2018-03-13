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中央社

流感脫離高峰還在流行 1歲女童染病過世

中央社2018/03/13 16:10
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者陳偉婷台北13日電）流感疫情脫離高峰，但仍在流行。疾管署今天公布，一名有先天性疾病的1歲女童染H3N2，住院1個多月仍不敵病魔過世。近日溫差大，民眾仍應提防。

衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，上週（3月4日至3月10日）類流感門急診類就診人次為10萬2741人次，比前一週下降11%，整體疫情逐漸趨緩。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報表示，社區流感病毒陽性件數呈下降趨勢，流感整體疫情走勢逐漸趨緩。目前社區檢出病毒以B型為主。近4週31起流感群聚案件中，以校園17起（55%）為多。

上週新增50例流感併發重症確定病例，其中40例未接種本季流感疫苗；另新增14例流感死亡個案（13例B型及1例H3N2）。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，14例死亡個案年齡分布為1至95歲，其中13人都有慢性病史，12人沒有接種本季流感疫苗，且都是在農曆春節（含）前發病。

黃婉婷說，其中年齡最小的1歲女童感染H3N2，本身就有免疫低下、先天性心臟病，加上是嬰幼兒，是感染流感併發重症的高風險族群。她在今年1月底發病，住院後併發肺炎，合併其他細菌病毒的感染，住院1個多月過世。

本流感季自2017年10月1日起累計610例流感併發重症確定病例，其中88例經審查為流感相關死亡病例；確定及死亡病例感染型別以B型為多，均佔8成。

疾管署副署長莊人祥表示，流感疫情已經連續2週下降，每週的類流感門急診人次也從13萬人降到10萬人，疫情已脫離高峰，但還在流行期，加上近日早晚溫差大，民眾還是要注意。

在國際疫情方面，美國、歐洲、日本、韓國及中國大陸北方流感疫情目前已明顯下降；仍處高峰期的加拿大、香港、中國大陸南方疫情也呈下降趨勢。（編輯：張銘坤）1070313

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