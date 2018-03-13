流感脫離高峰還在流行 1歲女童染病過世

（中央社記者陳偉婷台北13日電）流感疫情脫離高峰，但仍在流行。疾管署今天公布，一名有先天性疾病的1歲女童染H3N2，住院1個多月仍不敵病魔過世。近日溫差大，民眾仍應提防。

衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，上週（3月4日至3月10日）類流感門急診類就診人次為10萬2741人次，比前一週下降11%，整體疫情逐漸趨緩。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報表示，社區流感病毒陽性件數呈下降趨勢，流感整體疫情走勢逐漸趨緩。目前社區檢出病毒以B型為主。近4週31起流感群聚案件中，以校園17起（55%）為多。