二十視小時繪本展 大葉學生發揮創意

（中央社記者吳哲豪彰化13日電）大葉大學視覺傳達設計學系學生推出「二十視小時」繪本成果展，同學們發揮創意，創作出小男孩和怪獸當同學、女孩和面具等的故事，以24小時為單位，以繪本方式呈現不同的世界。

大葉大學視傳系在學校的設計藝術學院一樓展覽廳，舉辦「二十視小時」繪本成果展，視傳系大學部二年級學生展出所繪製的70本繪本以及9組動態創作作品，展覽從即日起展出到23日。

大葉大學視傳系助理教授易映光今天指出，學校在二年級為學生安排「繪本製作」課程，由同學們分組共同發想一個故事，組員們再各自設計繪本闡述故事內容，同學們可以藉由學習到繪本製作的腳本、人物設定以及圖文編排等，在實際展出時，同學們也能學習到策展與呈現，增加實務經驗。