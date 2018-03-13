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〈新零售趨勢大會〉東森瞄準多屏商機 拚成為視頻商務

鉅亨網2018/03/13 16:15
鉅亨網 / NOWnews
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在臉書宣布在台推出 Marketplace(拍賣市集) 功能後，國內電商競爭又將更加劇烈，東森集團總裁王令麟表示，只能透過更在地化來鞏固消費族群，也期許在多屏結合的電商趨勢下，整合集團資源將東森打造成台灣視頻商務的 Netflix，力拚成為國內⼿機視頻影⾳購物的⾸選。

王令麟指出，在 FB、LINE 都進軍台灣電商後，台灣電商業的確產生更大的競爭壓力，面對許多外來電商平台，國內業者必須掌握好在地化的優勢，他舉例，東森購物每日有約 5 萬通的消費者電話進出，顯示消費者對於電商客服的高度需求，這是外來業者比較無法提供的服務。

而為了整合多屏服務，王令麟說，今年東森集團將強化短視頻、內容行銷，也就是說，以媒體和零售為核心，透過新聞雲流量與內容行銷力，再加上東森購物的購物短視頻結合，目標成為台灣視頻商務的 Netflix ⼿機視頻影⾳購物的⾸選。

另一方面，王令麟指出，僅依靠單一通路銷售的企業難以迎戰競爭激烈的外在環境，因此，將與廠商合作開發更多自有產品，並代理銷售獨家商品，甚至還會投資商品供應商，以取得更多具良好品質的自有商品，目前自有和獨家產品營收占比不到 8%，力拚 5 年後拉升至 40%。

東森集團日前併購草莓網作為進軍國際網購市場的第一步，王令麟表示，將持續透過在國內外併購適合的標的，以快速擴大經營觸角。

另外，除了跨屏和內容行銷，王令麟也看好直銷通路帶來的成長力，他說明，直銷目的是打造自有長遠的銷售網，不僅去中間化，也不依賴流量，是東森新連鎖事業，預計將建立 10 萬人的經銷商網絡，並藉此提升會員黏著度。

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