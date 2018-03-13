台灣農特精品跨岸交流協會募款　全數做公益

由台灣農特精品跨岸交流協會主辦「2018台灣農特慈善年貨市集」活動，除吸引民眾認識在地特色店家，更透過購買農特精品，具體支持在地優質商品，另外還募集到12萬6700元，主辦單位全部捐給慈善機構。

交流協會理事長陳興隆表示，這是台灣農特精品跨岸交流協會第一次舉辦市集活動，效益非常好，活動意義主要推展農特產品、提升產業升級及平台，現場廠商也下殺優惠讓不景氣的經濟壓力增加買氣，也讓民眾更認識及支持在地特色的店家及優質商品，其中也把廠商提供的拍賣商品所得做公益。

此活動的成功，主辦單位表示要感謝會員的支持幫忙、東區婦女會之連心會志工隊及各家廠商進駐外，也很感謝民眾踴躍參與此項公益活動，雖期間正好是寒流來襲，大家卻不畏寒流發揮最大的愛心讓活動辦得相當成功，另外活動的拍賣商品金額達到有126,700元將全額捐贈於熱蘭遮失智症協會、財團法人台灣省台南市美好基督教會、嘉南藥理大學食品科技系烘焙暨品格教育活動營之單位，陳興隆理事長表示。