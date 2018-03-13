台灣農特精品跨岸交流協會募款　全數做公益

由台灣農特精品跨岸交流協會主辦「2018台灣農特慈善年貨市集」活動，除吸引民眾認識在地特色店家，更透過購買農特精品，具體支持在地優質商品，另外還募集到12萬6700元，主辦單位全部捐給慈善機構。
交流協會理事長陳興隆表示，這是台灣農特精品跨岸交流協會第一次舉辦市集活動，效益非常好，活動意義主要推展農特產品、提升產業升級及平台，現場廠商也下殺優惠讓不景氣的經濟壓力增加買氣，也讓民眾更認識及支持在地特色的店家及優質商品，其中也把廠商提供的拍賣商品所得做公益。
此活動的成功，主辦單位表示要感謝會員的支持幫忙、東區婦女會之連心會志工隊及各家廠商進駐外，也很感謝民眾踴躍參與此項公益活動，雖期間正好是寒流來襲，大家卻不畏寒流發揮最大的愛心讓活動辦得相當成功，另外活動的拍賣商品金額達到有126,700元將全額捐贈於熱蘭遮失智症協會、財團法人台灣省台南市美好基督教會、嘉南藥理大學食品科技系烘焙暨品格教育活動營之單位，陳興隆理事長表示。
陳興隆說，此次金額雖不多，但如果每年都能舉辨像這樣的公益活動，相信會越辦越好，愛心球會越滾越大，更相信台灣最美的風景是人，也因為有所期望，協會一定會盡所有的資源不定期舉辦農特產品展示會，更會結合相關公益單位，希望明年再邀約大家共同作愛心為社會盡心力，也讓台灣的農特產品能更上一層。
台南市議員許至椿表示，台灣農特精品跨岸交流協會結合資源建構平台讓不景氣的經濟壓力之下，發揮廣大效益，帶動了經濟也帶動了人心，發揮愛心是不分金額，一塊錢也是愛心，一份愛心，一份幫助別人的希望。