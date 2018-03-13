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NBA／詹寧斯回鍋高效拿16分　賞給灰熊18連敗

記者黃建霖／綜合報導2018/03/13 16:24
▲Brandon Jennings。（圖／美聯社／達志影像）
▲Brandon Jennings。（圖／美聯社／達志影像）

NBA在13日的比賽，由連敗不止的灰熊，對上渴望打出好成績、來鎖定季後賽席次的公鹿。公鹿此役靠著當家射手Khris Middleton拿下24分，以及回鍋的Brandon Jennings(詹寧斯)高效得到16分，最終以121:103賞給灰熊18連敗。

公鹿日前決定簽回Jennings，過去身為聯盟得分好手之一的他，這一次回到熟悉的球隊，但陣中的隊友卻早已不同。不過他還是在本日的比賽打出亮麗成績，全場9投5中、高效率的拿下16分，也幫助球隊拿下這一勝。

而除了他之外，Middleton這一場拿下24分、6籃板、4助攻的全面成績，是這一場表現最為出色的球員；而「字母哥」Giannis Antetokounmpo則是14投7中得到20分，控衛Eric Bledsoe也有14分。

而灰熊雖然當家中鋒Marc Gasol得到17分、7籃板，但是獨木難撐，他們這一戰讓對手投出58%的高命中率，是分數早早被拉開的原因。

今年28歲的Jennings，過去在2009年選秀會被公鹿在第一輪第10順位選中，一度是球隊未來重建的希望，不過可惜最終沒能打出預期的身手。

這一次回歸他主要擔任板凳的搶分暴徒，如果他能分擔一些Bledsoe的工作，那對球隊來說就是一大助力。

 

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