NBA／詹寧斯回鍋高效拿16分　賞給灰熊18連敗

NBA在13日的比賽，由連敗不止的灰熊，對上渴望打出好成績、來鎖定季後賽席次的公鹿。公鹿此役靠著當家射手Khris Middleton拿下24分，以及回鍋的Brandon Jennings(詹寧斯)高效得到16分，最終以121:103賞給灰熊18連敗。

公鹿日前決定簽回Jennings，過去身為聯盟得分好手之一的他，這一次回到熟悉的球隊，但陣中的隊友卻早已不同。不過他還是在本日的比賽打出亮麗成績，全場9投5中、高效率的拿下16分，也幫助球隊拿下這一勝。

而除了他之外，Middleton這一場拿下24分、6籃板、4助攻的全面成績，是這一場表現最為出色的球員；而「字母哥」Giannis Antetokounmpo則是14投7中得到20分，控衛Eric Bledsoe也有14分。