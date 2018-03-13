豆粉做肉鬆麵包 上海85度C遭開罰

（中央社台北13日電）中國大陸上海市工商局昨天通報，上海85度C為降低成本，使用「肉粉鬆」製作兩款麵包，對外宣稱是肉鬆麵包，結果被開罰人民幣15萬元（約新台幣70萬元）。

大陸所謂的「肉粉鬆」，就是用植物的碗豆粉加肉類香精製成，成本只要真正肉鬆的1/3價格，常被業者用來製作肉鬆麵包、糕點時混攙，以降低成本。

綜合澎湃新聞、看看新聞報導，12日，上海市工商局公佈2017年度侵害消費者合法權益典型的10大案例，其中就包括來自台灣的知名連鎖品牌85度C。

通報指出，和夏（上海）餐飲管理有限公司是85度C餐飲連鎖品牌的經營者。2015年10月起，該公司透過在上海的43家分公司（門市）現製現售相同原料製作的「燻雞肉鬆麵包」和「辣味香鬆麵包」兩款產品，店內商品說明分別為「燻雞肉鬆麵包，夾著燻雞肉的肉鬆麵包，微辣，口感有彈性，銷售價格10元/個」和 「辣味香鬆麵包，日式甜麵團，搭配辣味肉鬆，銷售價格8元/個」。