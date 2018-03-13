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中央社

豆粉做肉鬆麵包 上海85度C遭開罰

中央社2018/03/13 16:21
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北13日電）中國大陸上海市工商局昨天通報，上海85度C為降低成本，使用「肉粉鬆」製作兩款麵包，對外宣稱是肉鬆麵包，結果被開罰人民幣15萬元（約新台幣70萬元）。

大陸所謂的「肉粉鬆」，就是用植物的碗豆粉加肉類香精製成，成本只要真正肉鬆的1/3價格，常被業者用來製作肉鬆麵包、糕點時混攙，以降低成本。

綜合澎湃新聞、看看新聞報導，12日，上海市工商局公佈2017年度侵害消費者合法權益典型的10大案例，其中就包括來自台灣的知名連鎖品牌85度C。

通報指出，和夏（上海）餐飲管理有限公司是85度C餐飲連鎖品牌的經營者。2015年10月起，該公司透過在上海的43家分公司（門市）現製現售相同原料製作的「燻雞肉鬆麵包」和「辣味香鬆麵包」兩款產品，店內商品說明分別為「燻雞肉鬆麵包，夾著燻雞肉的肉鬆麵包，微辣，口感有彈性，銷售價格10元/個」和 「辣味香鬆麵包，日式甜麵團，搭配辣味肉鬆，銷售價格8元/個」。

經查，和夏公司為降低麵包的製作成本，以肉粉鬆為原料製作上述兩款產品，違反消費者權益保護法的相關規定。奉賢區市場監管局依法責令當事人停止違法行為，消除影響並罰款15萬元。

報導指出，85度C做為上海知名麵包糕點企業，使用價格更低的肉粉鬆為原料製作麵包，卻以肉鬆麵包的名義對外宣傳和銷售，普通消費者很難區分肉粉鬆與肉鬆，這種行為侵犯了消費者的知情權。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1070313

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