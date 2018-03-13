大陸高鐵不賣泡麵？怕味道排不掉

（中央社台北13日電）中國高鐵發展迅速引發外界諸多疑問。高鐵設計師楊國偉表示，中國走的是引進、消化、吸收、再創新的過程，現已具有絕對智慧財產權。至於不賣泡麵，主因是車廂氣密性好，怕味道排不掉。

人民日報報導，楊國偉是「中國高速列車自主創新聯合行動計畫」總體專家組成員、國家重點基礎研究發展計畫（973計畫）的首席科學家。他是在中國科普博覽SELF格致論道講壇回應外界疑慮時，作上述表示。

對於中國高速鐵路火車技術都是從歐洲和日本「借來」的說法，楊國偉表示，中國從1990年開始論證北京到上海的京滬高鐵，並布局高鐵研究專案，直到2002年左右已研製很多高鐵，但因工業基礎與技術力量較弱，所研製高鐵經常「趴窩」（動不了）。