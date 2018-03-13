大陸高鐵不賣泡麵？怕味道排不掉

（中央社台北13日電）中國高鐵發展迅速引發外界諸多疑問。高鐵設計師楊國偉表示，中國走的是引進、消化、吸收、再創新的過程，現已具有絕對智慧財產權。至於不賣泡麵，主因是車廂氣密性好，怕味道排不掉。
人民日報報導，楊國偉是「中國高速列車自主創新聯合行動計畫」總體專家組成員、國家重點基礎研究發展計畫（973計畫）的首席科學家。他是在中國科普博覽SELF格致論道講壇回應外界疑慮時，作上述表示。
對於中國高速鐵路火車技術都是從歐洲和日本「借來」的說法，楊國偉表示，中國從1990年開始論證北京到上海的京滬高鐵，並布局高鐵研究專案，直到2002年左右已研製很多高鐵，但因工業基礎與技術力量較弱，所研製高鐵經常「趴窩」（動不了）。
鑑於自身能力無法滿足實際應用需求，他指出，中國採取引進生產線方式解決，主因是，「別人的技術根本不賣給我們」。中國走的是引進、消化、吸收、再創新的過程。
外界質疑中國高鐵還在為專利費買單，楊國偉表示，中國已經在世界上申請大量專利，且經過世界評審機構的全面評審。「至少目前認為從380A到後面復興號，中國是具有絕對智慧財產權的」。
在技術面上，他指出，西北一年有280天平均風速達6級，為此研製防風沙列車；為應對東北哈大線極端低溫，研製了能忍耐攝氏零下40至50度的高寒列車。「中國現在從列車上面已經往譜系化發展，滿足了不同環境適應性的需求」。
至於高鐵列車上為何不賣泡麵？楊國偉從列車進換氣設計表示，高速列車採雙向運動模式，頭尾車廂都是駕駛室，導致正負風壓區方向會改變，故只能設計在列車表面壓力較穩定區域，造成空氣進排交換能力較火車要弱。
此外，他指出，為隔離車外雜訊傳入，高鐵車廂的氣密性較好，各種氣味也不易散出，只能透過排風口排除。楊偉國說，為了旅客的乘坐舒適，高鐵上不販售泡麵是有一定科學道理的。（編輯：林克倫/張淑伶）1070313