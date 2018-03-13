網傳新病毒將殺死3億人 疾管署說是假的

（中央社記者陳偉婷台北13日電）網傳「新澳洲流感」可能爆發，且會殺死3億人；疾管署今天澄清，這完全是錯誤資訊，澳洲至今沒出現網傳的新澳洲流感，民眾不用恐慌。

網路流傳，有國外的專家說，現在有一種「新澳洲流感」可能即將爆發，這是一種禽流感病毒的變異，若全球流行，將造成3億人死亡。專家甚至還說，勤洗手和打噴嚏摀住嘴，也不足應對新型病毒傳播。

疾管署副署長莊人祥下午在記者會受訪時表示，網傳「新澳洲流感」病毒是由禽流感病毒變異而成，是錯誤的，且至今澳洲並未出現網路上流傳的新澳洲流感，網傳訊息並不正確。