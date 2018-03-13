比利時國王訪加拿大 儀式竟見德國國旗

（中央社渥太華12日綜合外電報導）比利時國王夫婦前往加拿大國是訪問，但在首都渥太華的一場官方歡迎儀式上，卻意外出現一面黑、紅、黃橫條紋的德國國旗；比利時國旗是由黑、黃、紅垂直條紋組成。

法新社與加拿大廣播公司新聞網（CBC News）報導，這面由黑、紅和黃色橫條紋組成的德國國旗和加拿大國旗被綁在一棵樹上，這棵樹位於加拿大總督帕耶特（Julie Payette）的官邸外頭。

其實比利時的國旗是由黑、黃和紅色垂直條紋所組成。

兩面綁在樹上的國旗本是為彰顯已故比利時王后法比奧拉（Queen Fabiola），在1977年比利時王室前一次出訪加拿大時所種的樹。這次訪問加拿大的比利時國王菲力普（King Philippe）和王后瑪蒂爾德（Mathilde），也會在那棵樹附近種下一棵樹苗。