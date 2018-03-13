AIT贈書中正大學 創22年來冊數最多

中正大學副校長兼圖書館長蔡榮婷受訪表示，中正大學是美國在亞洲的「美國研究館藏」受贈對象，民國86年AIT首次贈送中正大學「美國研究館藏」圖書，此後陸續贈送累積多達1900冊。

贈書儀式今天下午2時在中正大學圖書館舉行，由美國在台協會高雄分處長歐雨修（Matthew O'Connor）贈書，中正大學校長馮展華代表接受。

（中央社記者江俊亮嘉義13日電）美國在台協會（AIT）今天下午贈書1216冊給中正大學，創下22年來贈書冊數最多紀錄；校方隨後在圖書館舉行「描繪美國：美國文學行旅特展」開展儀式。

蔡榮婷指出，今天是AIT第6度贈書給中正大學，為此圖書館同步舉辦「描繪美國：美國文學行旅特展」，結合文字、照片及多媒體，展現美國獨特景觀對馬克吐溫、海明威等13位美國作家的影響，展期至4月30日止。

她說，AIT贈書內容涵蓋美國社會、歷史、地理、經濟、新聞傳播及法律等，這次贈送的1216冊圖書，不僅有US Code Annotated美國法典套書、CFR美國行政法規等圖書，也囊括多位美國重要作家的文學作品。

蔡榮婷表示，這些圖書不僅讓中正大學師生、鄰近社區民眾可以進一步認識美國文化與社會發展，也可藉此認識美國在世界乃至亞洲的戰略考量、中美在世界爭霸較勁等，並可幫助研究者瞭解過去、現在與未來的國際趨勢和走向。

中正大學校長馮展華表示，「一個國家的偉大，他的文化一定有其真正意涵。」感謝美國在台協會多年來的贈書，不僅豐富館藏，也有助於中正大學師生進行研究。

歐雨修指出，「許多最偉大的美國文學作品都是作家書寫自己的故事，或以啟發他們想像的地方為背景所寫的作品。」希望透過特展幫助台灣民眾體驗美國文學，促進台、美交流。（編輯：劉政權）1070313