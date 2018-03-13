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中央社

國際職安管理標準出爐 台將與國際接軌

中央社2018/03/13 16:14
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北13日電）台灣職安管理標準將與國際接軌，勞動部今天宣布，將與經濟部合作，讓國際職業安全衛生管理系統標準內化為台灣的職安國家標準，首波約有3000多家事業受影響。

國際標準組織（ISO）歷經4年討論，昨天發布了全球第一個具一致性的「職業安全衛生管理系統國際標準--ISO 45001」，為了讓台灣職安衛生管理系統與國際接軌，勞動部今天表示，將導引國內企業加速提升職業安全衛生管理水準。

勞動部職業安全衛生署綜合規劃及職業安全衛生組組長林毓堂指出，台灣從民國97年開始就鼓勵企業建置及推動「台灣職業安全衛生管理系統」（TOSMHS），實施至今已經有953家事業單位通過驗證、涵蓋約97萬勞工。

林毓堂表示，勞動部將與經濟部合作，推動ISO45001在半年內內化為台灣職業安全衛生管理系統國家標準（CNS），在CNS完成訂定前，勞動部也將協助持有TOSMHS驗證證書的事業單位轉換符合ISO 45001的規範。

林毓堂表示，未來國家標準公布後，將配合修改相關法規，國內高風險事業如製造業、石化業等及一定規模企業都必須符合國家標準，首波預估有3000至4000家事業單位受影響。

另外，勞動部也將研修職業安全衛生相關獎項作業規定，如國家職業安全衛生獎、優良單位五星獎等，將推動職安衛生管理系統且符合國家標準或國際標準者，納入參選資格要件之一。（編輯：陳怡璇／陳清芳）1070313

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