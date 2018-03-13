影／營運再創高　瓦城擬配現金股利12.6元

上櫃觀光股瓦城泰統集團2017年再次刷寫「營收、毛利、營業淨利、稅後純益、每股純益、來客人次」皆連續5年創歷史新高紀錄。不僅集團全年營收一舉站上41億大關，年增6.57%，淨利達3.28億元，年增7.51%，EPS達14.12元，經董事會決議每股發放現金股利12.6元，盈餘配發率89.24%，殖利率達5.70%。

瓦城泰統集團董事長徐承義今（13）日表示，東方菜色有難以規格、被連鎖化及標準化的高門檻，但公司成功做到「將東方料理連鎖化」與「具備能複製任何東方菜系的研發技術」。因此2017年海內外總店數達107家，不僅有既有品牌不斷擴點，也加快對岸市場拓點速度，並以新品牌時時香帶入多元新客群。