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影／營運再創高　瓦城擬配現金股利12.6元

記者許家禎／台北報導2018/03/13 17:18
瓦城泰統營運強旺再創新高，EPS大賺14.12元！2017年再次刷寫「營收、毛利、營業淨利、稅後純益、每股純益、來客人次」皆連續五年創歷史新高的亮眼紀錄。

上櫃觀光股瓦城泰統集團2017年再次刷寫「營收、毛利、營業淨利、稅後純益、每股純益、來客人次」皆連續5年創歷史新高紀錄。不僅集團全年營收一舉站上41億大關，年增6.57%，淨利達3.28億元，年增7.51%，EPS達14.12元，經董事會決議每股發放現金股利12.6元，盈餘配發率89.24%，殖利率達5.70%。

瓦城泰統集團董事長徐承義今（13）日表示，東方菜色有難以規格、被連鎖化及標準化的高門檻，但公司成功做到「將東方料理連鎖化」與「具備能複製任何東方菜系的研發技術」。因此2017年海內外總店數達107家，不僅有既有品牌不斷擴點，也加快對岸市場拓點速度，並以新品牌時時香帶入多元新客群。

2018年，公司將於聚焦「多品牌、多市場」雙軌並行，正式啟動「3-3-6-8」計畫，也就是目標3年內，前進第3個市場（美國），新開6個品牌，還有80家店，並將於今年推出集團第7個及第8個全新自主研發的新品牌，與擬達22家新開店。

徐承義指出，在競爭激烈的餐飲環境中，遭逢原料、人力成本上升諸多挑戰，但靠著務實的經營策略、優異的成本控管能力與採購優勢，還有主力品牌海外拓點與新品牌加入，都讓營運再寫佳績。他透露集團第7個品牌將於今年上半年亮相，菜色為南洋風，地點鎖定在北市，客單價估約200元，首店將以商場為主，並較其他品牌菜色方便外帶。

 

關鍵字瓦城泰菜徐承義餐飲集團現金股利eps
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