影／開導KID走出與許維恩情變　吳宗憲：瘋面仔回來了

吳宗憲今（13）日錄製《綜藝大熱門》前受訪，提及與「新憲嫂」安苡愛的緋聞，吳宗憲無奈笑說：「他們連續跟拍好幾個月，才拍到接狗。」也說與安苡愛的確就只是「狗友」關係。提及愛徒KID與許維恩情變，連日來魂不守舍，吳宗憲還曾說KID「怪里怪氣」，問及兩人現今關係如何？吳宗憲也開心表示兩人早說開，更直呼：「KID回來了。」
吳宗憲日前被拍到與安苡愛一起用餐，還將愛犬託付給對方照顧，吳宗憲也認為兩人就是沒什麼，才會被跟拍好幾個月，僅僅拍到吃飯、接狗，也說當時一起用餐的還有曹西平、呂文婉、郁可唯，根本不是兩人約會。問及老婆張葳葳、女兒Sandy都沒有說什麼嗎？吳宗憲也說：「沒有，沒什麼好念的。」表示跟他的名字連在一起，知名度一定會提高。
▲吳宗憲相當疼愛KID。（圖／記者林調遜攝，2018.03.13）
談到愛徒KID與許維恩5年情斷，吳宗憲曾說KID已讀不回他，兩人似乎產生嫌隙。吳宗憲表示，之前與KID一起錄製《綜藝玩很大》時，兩人就把話說開，憲哥更充當心靈老師開導KID，要他好好振作，許維恩才有可能回頭，「你有看過在那邊哭哭啼啼挽回別人接受的嗎？小恩是很堅強的人，所以我跟KID說你要更堅強。」KID也聽進去吳宗憲的惇惇教誨，在節目表現恢復往常水準，讓吳宗憲開心表示：「KID回來了，那個瘋面仔回來了。」