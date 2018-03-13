影／開導KID走出與許維恩情變　吳宗憲：瘋面仔回來了

吳宗憲今（13）日錄製《綜藝大熱門》前受訪，提及與「新憲嫂」安苡愛的緋聞，吳宗憲無奈笑說：「他們連續跟拍好幾個月，才拍到接狗。」也說與安苡愛的確就只是「狗友」關係。提及愛徒KID與許維恩情變，連日來魂不守舍，吳宗憲還曾說KID「怪里怪氣」，問及兩人現今關係如何？吳宗憲也開心表示兩人早說開，更直呼：「KID回來了。」

吳宗憲日前被拍到與安苡愛一起用餐，還將愛犬託付給對方照顧，吳宗憲也認為兩人就是沒什麼，才會被跟拍好幾個月，僅僅拍到吃飯、接狗，也說當時一起用餐的還有曹西平、呂文婉、郁可唯，根本不是兩人約會。問及老婆張葳葳、女兒Sandy都沒有說什麼嗎？吳宗憲也說：「沒有，沒什麼好念的。」表示跟他的名字連在一起，知名度一定會提高。