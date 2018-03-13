深澳電廠擴建案送環評　台電：效法日本技術可減少空汙

深澳發電廠更新擴建計畫環評將送環評大會審查，台電表示，深澳更新計畫效法日本橫濱磯子電廠，採超超臨界 (USC, Ultra Super Critical ) 機組最先進技術，其排放接近燃氣機組排放標準，未來若特殊氣候條件發生空品不良，也會啟動降載減排機制，降低對空氣品質影響。

台電深澳發電廠的更新擴建計畫環評將在14日送審，基隆市長林右昌表達立場「不能增加基隆市的汙染」，並要求相關的資訊必須公開透明。對此，台電今（13）日回應，深澳更新計畫效法日本最先進技術，降低對空氣品質影響，關於外界要求採燃氣機組，台電也解釋，經過通盤考量選用燃煤，因深澳廠址並無合適空間興建儲氣槽等供氣設備，鋪設管線有風險與難度，因此難以採用燃氣。

台電說明，位於日本東京灣的磯子電廠，緊鄰人口密集的橫濱市，從東京搭半小時電車即可抵達，負責首都圈東京都的電力供應，附近也有觀光樂園，2002年位於東京都會圈的磯子電廠可以做得到，隨著技術不斷進步，2025年位於瑞芳深澳灣的深澳電廠更沒問題。

針對外界要求採燃氣機組，台電解釋，北部地區是用電負載核心，尖峰用電占全台約40％，而核一廠兩部機組將分別於今年12月與明年7月正式停機除役、核二廠也將陸續除役，必須考慮雙北地區用電需求及全國區域電力供需平衡。

台電指出，深澳更新計畫經過通盤考量選用燃煤，而不選用燃氣，主要是因為深澳廠址並無合適空間興建儲氣槽等供氣設備，若鋪設海管或陸管，會經過基隆等都會密集人口區與影響海底生態等困難與風險，因此難以採用燃氣。

此外，台電也再次強調，台灣能源短缺，98%都須自國外進口，日本、南韓也都堅持「能源多元供給」的方針，而天然氣供應有接收站設置、天候影響船運等條件限制，為了避免過於仰賴單一能源遭外國「鎖喉」，應保留一定比例燃煤。