駕駛臨停突開車門釀擦撞　害5歲女童倒地遭輾斃

開車門前務必注意周遭狀況！本月 10 日上午，台南市安平區一名蔡姓婦人騎車載 5 歲女兒外出，行經怡平路 364 號前時，路旁一輛小客車駕駛突開車門，蔡婦閃避不及擦撞車門、連人帶車往左傾倒，遭後方騎機車的男大生當場輾過，女童傷重不治，蔡婦則是脾臟破裂、多根肋骨斷裂送醫救治。

綜合媒體報導，檢警調查發現，當日上午蔡婦載女兒出門買書，兩人都有戴安全帽，行經該路段時，將車輛停在路旁的 54 歲王姓男駕駛突然開門，蔡婦來不及閃躲不慎擦撞，母女兩人隨即倒向左邊快車道，此時，後方 21 歲王姓男騎士也因閃避不及，當場撞上母女、狠輾過兩人，女童衣服被勾破一角、倒臥在地一動也不動。