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駕駛臨停突開車門釀擦撞　害5歲女童倒地遭輾斃

社會中心／綜合報導2018/03/13 16:37
▲蔡婦母女兩人擦撞車門後，連人帶車往左邊快車道倒下，遭後方機車騎士閃避不及撞上、輾過。（圖／翻攝畫面）
▲蔡婦母女兩人擦撞車門後，連人帶車往左邊快車道倒下，遭後方機車騎士閃避不及撞上、輾過。（圖／翻攝畫面）

開車門前務必注意周遭狀況！本月 10 日上午，台南市安平區一名蔡姓婦人騎車載 5 歲女兒外出，行經怡平路 364 號前時，路旁一輛小客車駕駛突開車門，蔡婦閃避不及擦撞車門、連人帶車往左傾倒，遭後方騎機車的男大生當場輾過，女童傷重不治，蔡婦則是脾臟破裂、多根肋骨斷裂送醫救治。

綜合媒體報導，檢警調查發現，當日上午蔡婦載女兒出門買書，兩人都有戴安全帽，行經該路段時，將車輛停在路旁的 54 歲王姓男駕駛突然開門，蔡婦來不及閃躲不慎擦撞，母女兩人隨即倒向左邊快車道，此時，後方 21 歲王姓男騎士也因閃避不及，當場撞上母女、狠輾過兩人，女童衣服被勾破一角、倒臥在地一動也不動。

兩名駕駛見情況嚴重，嚇得趕緊報警處理，蔡婦母女兩人被送醫急救，但因女童顱內出血，送醫前已無生命跡象，經搶救 2 小時後宣告不治；蔡婦脾臟破裂、 11 根肋骨斷裂，傷勢嚴重，目前住院治療中。女童父親透露，當醫師讓他進入急診室看女兒時，女兒突然噴出鼻血，彷彿是看到爸出現、拚命要呼喊爸爸「我那時就受不了了」，心痛不已。

事發後，王姓駕駛向警方供稱，開車門前先看過左側後視鏡才開門，當時並未看見蔡婦母女靠近，沒想到一開門竟釀成憾事；王姓騎士也說，當時正以時速 30 至 40 公里速度前進，突見蔡婦母女倒地根本來不及煞車，才當場撞上輾過。訊後兩人都遭警方依過失致死罪嫌移送台南地檢署偵辦，至於詳細肇事責任仍須進一步調查。

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