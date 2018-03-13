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「種下愛．玉見希望」　大坪社區試辦平地種植愛玉

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/13 16:49
▲友善耕作「種下愛．玉見希望」，新竹縣大坪社區試辦平地愛玉種植。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.13）
▲友善耕作「種下愛．玉見希望」，新竹縣大坪社區試辦平地愛玉種植。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.13）

愛玉是台灣特有種的藤本植物，目前大多分布在海拔1200至1900公尺之中低海拔地區；新竹縣新埔鎮大坪社區今（13）日上午舉辦「種下愛．玉見希望」平地愛玉種植推廣活動，在臺灣愛玉協會以及前農委會林業試驗所研究助理、平地愛玉栽培專家劉哲政指導下，共同種下愛玉苗，為大坪社區推廣平地愛玉種植邁出一大步。


▲新竹縣政府農業處長邱世昌種下愛玉苗，為大坪社區推廣平地愛玉種植邁出一大步。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.13）

大坪社區以生態藝術村為社區發展理念，近年來致力推動環境教育與生態旅遊，從中發現臺灣特有種作物愛玉須採友善耕作的生長特性，開始著手鑽研平地愛玉種植相關的技術；水土保持局臺北分局表示，為協助社區產業推動，水保局透過增能培訓計畫，持續協助社區辦理愛玉種植培訓課程、農場觀摩見習等活動，讓愛玉產業能與社區發展願景緊密結合，建立多元產業共同發展榮景。

活動現場也讓來賓及照門國中小師生寫下希望許願卡，傳達大坪社區居民與環境和諧共生的理念，社區還規畫了洗愛玉DIY體驗以及市售愛玉真假辨別技巧的講解，希望讓更多人建立起食品安全的觀念。


▲邱世昌及照門國中小師生寫下希望許願卡，傳達大坪社區居民與環境和諧共生的理念。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.13）

行政院農業委員會主任秘書胡忠一表示，大坪社區自農委會推動農村再生計畫以來，社區長期配合並自主推動休閒農業產業體驗，組織化相當成熟，期許藉由社區的成功經驗，帶動周邊社區的活化，成為農村再生亮點示範區。

透過本次活動辦理，大坪社區將更積極推展愛玉產業發展相關工作，未來待雄株攀附、定植結果後可推廣給坊間種植愛玉的農友，讓愛玉能夠順利授粉，同時也邀請民眾來到大坪社區參與食農環境教育相關體驗活動，一起動手做愛玉及品嚐無添加的天然愛玉。

關鍵字大坪社區平地愛玉友善耕作
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