國化：原物料上漲 去年營收增獲利減

曹木生指出，除主要原料鋅塊之外，去年硫磺平均上漲80%、燒?上漲60%，加上一例一休使工資成本大幅增加，營業成本增加，且市場競爭激烈，不得不削價維持市占率，所以毛利較前年減少20%。

（中央社記者潘智義台北13日電）國泰化工董事長曹木生今天在台灣證券交易所法人說明會表示，去年營收成長，但獲利下降，主因原料大幅上漲，其中主要原料鋅塊去年平均上漲40%。

曹木生說，由於國際景氣成長依然低迷，除既有生產製程改善外，並提高生產效率，壓低生產成本，生產物美價廉的產品。

他強調，國泰化工高雄廠土地5034坪，位在高雄市前鎮區經貿園區，雖然曾有業者表達合作開發意願，但國化維持以素地出售計畫不變，國化並不急著出售土地。

國泰化工說，主要產品為保險粉、氧化鋅、吊白塊、重亞硫酸鈉、鋅粉業務穩健；保險粉用於紡織品的染色助劑及紙漿漂白劑；氧化鋅用於橡膠陶磁產品增韌促進劑，以及電子工業的電焊類產品。

國化轉投資和淞科技，持股38.04%，去年認列收益約3800萬元。（編輯：楊玫寧）1070313