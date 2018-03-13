屏東小農舉辦農人祭音樂會 17日開唱

（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）一群年輕時都曾組過樂團的屏東農夫，一群大叔步入中年仍無法忘情音樂，仿效國外音樂會結合在地特色方式，舉辦「農人祭Music Festival」音樂會，17日在屏東熱博場地開唱。

43歲的陳健福是發起人，他原是台北專業錄音師和搖滾樂手，回到屏東家鄉接下家裡的養雞事業，是屏東第一個拿到產銷履歷的雞農，搖滾樂手養雞闖出名號，他除了結合小農辦市集及開店推銷農產品外，一年前開始籌畫以屏東的農業特色為底蘊的音樂會。

陳健福表示，在國外有很多音樂祭結合在地元素闖出了名號，屏東是全台灣農業產值最高的縣市，但卻也是人口快速外流的一級城市，導致屏東處於人口及環境兩大議題交錯的無奈。「農人祭Music Festival」想要用音樂唱出屏東的農業困境與農人文化，讓音樂人用樂章敘說農人們的故事，讓大家了解平日辛勤務農的農人們，在這塊土地上的付出與熱情。