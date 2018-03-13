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中央社

屏東小農舉辦農人祭音樂會 17日開唱

中央社2018/03/13 16:28
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）一群年輕時都曾組過樂團的屏東農夫，一群大叔步入中年仍無法忘情音樂，仿效國外音樂會結合在地特色方式，舉辦「農人祭Music Festival」音樂會，17日在屏東熱博場地開唱。

43歲的陳健福是發起人，他原是台北專業錄音師和搖滾樂手，回到屏東家鄉接下家裡的養雞事業，是屏東第一個拿到產銷履歷的雞農，搖滾樂手養雞闖出名號，他除了結合小農辦市集及開店推銷農產品外，一年前開始籌畫以屏東的農業特色為底蘊的音樂會。

陳健福表示，在國外有很多音樂祭結合在地元素闖出了名號，屏東是全台灣農業產值最高的縣市，但卻也是人口快速外流的一級城市，導致屏東處於人口及環境兩大議題交錯的無奈。「農人祭Music Festival」想要用音樂唱出屏東的農業困境與農人文化，讓音樂人用樂章敘說農人們的故事，讓大家了解平日辛勤務農的農人們，在這塊土地上的付出與熱情。

哈雷樂團創辦人魏金漢今年39歲，目前也是泰武鄉的咖啡農，平時常受邀表演或是在PUB演唱。魏金漢說，加入籌辦「農人祭」音樂會，也是想給熱衷樂團的年輕人有表演的舞台，現在樂團的表演舞台沒像他年輕時那麼多，年輕人減少了很多可以表演的機會。

47歲的林亞弦年輕時曾是樂團鼓手，回鄉後除了教爵士鼓，近幾年種200多種國內外花卉，發展押花藝術；而與林亞弦年輕時曾組樂團、擔任主唱及吉他手的湯軻閎原從事音響事業，近2年成為種植有機檸檬的農夫，響應陳健福理念，他們都成了「農人祭」籌辦人。

陳健福表示，17日在屏東熱帶農業博覽會的「農人祭」音樂會，從下午1時開唱到晚上10時，包括屏東6個在地樂團一共有11個樂團演唱，TRASH和董事長樂團將南下相挺，舞台將以農器具搭設，現場也有小農市集，希望能把「農人祭Music Festival」音樂會品牌化，也希望建立傳承制度與互助模式，將農人寶貴的土地經驗傳承給青年。

這次活動並與屏東縣政府「福利農田」、The BigIssue共同合作，活動盈餘20%回饋給「福利農田」計畫中的街友、弱勢家庭、輕度身心障礙者。(編輯:孫承武)1070313

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