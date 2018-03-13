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中央社

宜蘭縣長選舉 時力：我們一直有在準備

中央社2018/03/13 16:24
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者范正祥台北13日電）時代力量宜蘭黨部主委、中央黨部組織部主任林郁容今天表示，時代力量沒有排斥在宜蘭推薦適當的人選參選縣長，心目中有一些還不錯的人選，慢慢在醞釀中，「我們一直有在準備」。

時代力量中央黨部下午召開記者會，公布2018宜蘭地方選舉，時代力量新增提名3位擬參選人，包括依納爵醫療診所顧問公司總經理林瑞文，擬參選宜蘭縣第二選區頭城鎮議員；時代力量宜蘭黨部辦公室主任郭稟翰，擬參選宜蘭市第一選區市民代表；統展企業股份有限公司業務專員黃忠志，擬參選蘇澳鎮聖愛里里長。

出席記者會鼓勵時代力量扎根基層的前羅東聖母醫院院長陳永興說，監督力量壯大對民主是好事，期許時代力量在基層扮演民主更好監督角色。

他提及，盼望民主進步黨突破宜蘭縣長提名困境，不然他會建議乾脆連宜蘭縣長都讓時代力量來選好了，「說不定時代力量找一位好的縣長候選人，可以守住宜蘭民主聖地。」

對於陳永興所提建議，林郁容在記者會上回應媒體詢問時回應，宜蘭縣以前從陳定南開始是一個「綠色的聖地」，沒想到執政久了，進步、民主的力量好像開始有點退潮的現象，「所以今年看起來令人非常憂心」。時代力量雖然和民進黨很多人是好朋友，但看到民進黨這種情況，也是心想時代力量是不是有什麼可以努力的地方。

林郁容表示，時代力量沒有排斥在宜蘭推薦適當的人選參選縣長，「到目前為止，這都是我們黨中央一貫的看法和做法」。至於說是不是要馬上開始積極進行，尋找適當的參選人、徵詢人選？「這可以再觀察一段時間」，等民進黨提名人選產生之後，可以再看看，民進黨參選人的後勢怎樣？再來決定時代力量的動態。

此外，出席記者會的時代力量秘書長陳惠敏表示，關於縣市長選舉的部分，時代力量一直依照外界各種情勢在做考慮中，「並沒有什麼是不可能的」。（編輯：張良知）1070313

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