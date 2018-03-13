建築園冶獎公布　新營鐵道地景公園獲殊榮

而以照護與共食理念出發的後壁仕安社區，106年度由臺南築角創意營造駐村計畫補助的「仕安共好故事屋」，將活絡在地情感作為核心價值，把原本已經毀損荒廢多年的豬舍及牛棚重新解構、改建，現在成為村落全新據點，則是獲得社區文化景觀營造類園冶獎。

鐵道地景公園以台糖軌道故事做為活化發展主軸，改造整區3公頃餘的公園基盤設施，為全國唯一台鐵、糖鐵及鹽鐵三鐵匯集的特色景點，獲得公共建築景觀類園冶獎。

2018年建築園冶獎於3月初辦理入圍案件現勘，由台南市都市發展局主導的新營鐵道地景公園及補助後壁仕安社區營造的共好故事屋，雙雙獲獎成果豐碩。

都發局105年向營建署爭取鐵道地景公園工程總經費3500萬元，作為台糖糖廠轉型利用的首部曲，是新營區近年亟為關鍵性的旗艦型建設，整體地景公園就如綠地博物館，是時代生活的縮影，藉此緬懷過去糖、鹽及縱貫鐵路交織興盛之榮景。

沿線有機車庫房、25軌地景紋理、物料運送軌道、溪畔原野、蔗田、牧場等景緻，遊程完全無縫接軌；此外，還設有T-bike，糖鐵改造的自行車道綠廊跨越新營、鹽水、後壁3區，可來趟健康環保之旅。

仕安多年的社造經營由嬉遊境空間構築工作室林健樺主導，搭配台南築角計畫的推動作為培植基地，蘊育出好多屆的社造年輕種子在此駐地扎根，他們從巷內藝術裝置、食物地景、再到移動創意小屋及秘境串聯，4-5年來逐步將點線面串聯，儼然是駐村計畫的典範案例，今年度能獲獎實至名歸。