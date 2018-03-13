美產量飆升嚇跑投資人 國際油價走跌

根據路透社報導，美國原油產量不斷攀升，嚇跑不少投資人，週二 (13 日) 油價延續前一天的跌勢，持續下挫。

格林威治時間週二上午 7 點 47 分，西德州中級原油期貨下跌 18 美分 (0.3%)，至每桶 61.18 美元；布蘭特原油期貨亦下跌 18 美分 (0.3%)，至每桶 64.77 美元。

澳盛銀行 (ANZ) 週二表示，油價走跌的原因在於，市場擔心美國原油產量飆升，將推升庫存。

能源顧問公司 Trifecta 分析師 Sukrit Vijayakar 也在報告中指出，「昨天油價回落，是因為供給過剩的情形，令市場感到擔憂。」