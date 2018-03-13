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為何身為投資者的你 已越來越不能忽視中國人行？

鉅亨網2018/03/13 16:39
鉅亨網 / NOWnews
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《彭博社》報導，中國經濟規模正持續成長至約 12 兆美元，據 IMF 數據指出，中國約占去年全球經濟成長約 1/3，同時，中國超越美國成為最大的石油進口國與貿易國，投資者已變成無法忽視中國人民銀行的政策，因為這些決策將影響著貿易夥伴、商品價格與出口商。

儘管聯準會 (Fed) 對全球經濟的還是具有主宰力量，但中國人民銀行的勢力正在崛起，影響力不容小覷。其他國家的央行正在加深與中國央行的關係，並嘗試解讀他們的政策。

許多央行開始購買人民幣，例如德國央行，而泰國則是加入許多其他國家行列，與中國達成貨幣互換的協議，印尼央行今年在北京設立代表處，為第九 9 個在中國設立辦事處的央行。

中國在去年超越美國，成為最大的石油進口國，每天購買約 843 萬桶石油，同時，中國在 2016 年的貿易額達 3.82 兆美元，超越美國的 3.58 兆美元，並且中國為全球最大的出口國。

中國的出國額超越美國
中國的出國額超越美國

中國已發行的公債，已是全球第三高，僅次於中國與日本。

中國
中國的公債為全球第三大

而根據週二 (13 日) 出爐的「國務院機構改革方案」顯示，未來中國金融監管體制將形成新的「一行兩會」結構：中國人民銀行、中國證監會、中國銀保監會。故中國人民銀行將在中國國內以及全球扮演更重要的角色，所實施的政策，亦更能影響他國。

加拿大約克大學教授 Gregory Chin 表示，全球各國央行和財政部門現在都在解析中國人民銀行的聲明，並跟踪其貨幣政策、通膨、人民幣走勢，儲備和利率的變化。

瑞銀在香港的中國經濟研究主管 Wang Tao 稱，中國人民銀行改變利率或流動性時，將會影響貿易夥伴、商品價格、商品出口商、商品貨幣和工業設備的大出口商等，這些影響性主要為經濟方面的。

但中國人民銀行在金融方面的影響力仍有待加強，美元仍然是全球儲備貨幣，人民幣在中國嚴格的控管下，成為全球儲備貨幣的道路，還有一大段路要走。此外，中國的政策主要由國務院制定，政策制定過程不透明，中國人民銀行缺乏獨立性， 也限制了中國人民銀行行長的影響力。

美元仍然為全球最通用的貨幣
美元仍然為全球最通用的貨幣

儘管中國人民銀行不可能在短時間內成為獨立的機構，但其重要性與負責任務正在增加。現任的行長周小平即將卸任，普遍猜測新任央行行長將由現任中央政治局委員劉鶴接任。

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