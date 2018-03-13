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Sony旗艦XZ2登台 目標非蘋高階銷售機王

中央社2018/03/13 16:34
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北13日電）Sony Mobile旗艦機Xperia XZ2登台，將在本週末到貨，台灣是全球首波開賣國家，XZ2也是全台首款採用高通Snapdragon 845的智慧機，Sony Mobile台灣總經理林志遠表示，對銷量有信心，目標Android高階銷售機王。

台灣Sony Mobile今天在台舉行Xperia XZ2上市記者會，公布XZ2上市資訊，XZ2是全台灣第一支採用高通Snapdragon 845 的智慧型手機，台灣將販售6GB RAM與64GB ROM、雙sim卡4G+4G版本，澄澈黑、清透銀、深湖綠、紫漾粉4款顏色都會引進台灣，預計3月15日中午12時開放預購，本週末到貨，是全球首波開賣的國家，售價為新台幣2萬4990元，21日將公布電信商資費方案。

對於XZ2售價，林志遠強調，XZ2除了處理器、功能、規格升級，還新加入4K HDR錄影和智慧震動回饋等新功能，認為這個價格具有競爭力，目標將成為台灣手機市場Android高階銷售機王。

另外，Sony另一款定位中階市場的XZ2 Compact則沒有引進台灣，林志遠認為，台灣消費者偏好大螢幕機款，因此採取這樣的策略。

觀察台灣手機市場，他表示，3月已比2月買氣回籠，但預測今年可能還會衰退，主力成長價格帶仍落在1萬至1萬5000元這一塊。

Xperia XZ2外觀搭載全新3D玻璃圓弧、曲面的造型一改過去Sony手機外觀方正的設計語言，這也是全球首款搭載4K HDR錄影功能的智慧機，可拍攝960FPS超級慢動作影片，並提升至Full HD高畫質慢動作錄影；加入前置立體聲雙喇叭及智慧震動回饋功能（DynamicVibration System），升級手機感官視聽娛樂，定位娛樂旗艦手機。

規格方面，Xperia XZ2 搭載5.7吋HDR Full HD+18:9大螢幕、加入Sony的BRAVIA電視多項螢幕技術，具備LTE CAT18能力，最高可提供1.2Gpbs下載速度。

值得注意的是，Xperia XZ2也搭載3D即時掃描功能，不到一分鐘即可透過主相機完成臉部3D掃描或物件掃描，Xperia XZ2新增「3D自拍掃描」，能透過自拍相機單人自行完成3D即時掃描，讓自拍從平面走入3D，可直接分享到Facebook塗鴉牆。（編輯：黃國倫）1070313

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