日虛擬貨幣交易所遇駭 26萬客戶獲賠償

竊賊1月26日發動駭客攻擊，從Coincheck交易所竊走5億2300萬個單位的加密貨幣，當時市值達5億4700萬美元，比另一家日本交易所MtGox於2014年遭竊的比特幣市值4億8000萬美元還高。

Coincheck發言人告訴法新社：「26萬名客戶帳號的程序都已處理完畢。」

法新社報導，Coincheck說，他們已動用本身資金，向加密貨幣新經幣（NEM）遭竊的共26萬名客戶償還約466億日圓（4億4000萬美元）。

（中央社東京13日綜合外電報導）日本虛擬貨幣交易所Coincheck今天表示，系統遭駭客入侵後，已償還超過4億4000萬美元（約新台幣130億元）給客戶。Coincheck遇駭案是同類型竊案中規模最大之一。

2014年竊案促使日本當局推出新的監管規定，要求交易所取得政府許可，不過Coincheck獲允在日本金融廳（Financial Services Agency）審查申請階段繼續營運。

當局上個月突擊搜查Coincheck辦公室，並且宣布制裁措施。

Coincheck營運長大塚雄介上週表示，數名職員開啟內含惡意軟體的電子郵件後，交易所系統遭駭客入侵。

他說，Coincheck未能升級系統，以跟上快速擴張的加密貨幣市場。

兩家企業和5名個人2月提起訴訟控告Coincheck，尋求1953萬日圓賠償金，彌補他們損失虛擬貨幣，並進一步要求賠償系統遇駭導致的利息損失。

日本據信有多達一萬家企業接受比特幣，國內主要比特幣交易所bitFlyer的用戶群去年11月增長至超過100萬。（譯者：劉文瑜/核稿：劉學源）1070313