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美課鋼鋁重稅 中鋼：應極力爭取豁免

中央社2018/03/13 16:45
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北13日電）美國總統川普日前宣布對進口鋼鐵和鋁課徵25%和10%關稅。中鋼公司董事長翁朝棟表示，包括政府和民間當然要極力爭取豁免，但重點是要用什麼籌碼去交換。

川普在台北時間9日清晨簽署批准美國將對進口鋼鋁分別課徵25%和10%關稅，但新措施不適用於加拿大和墨西哥，且美國在安全和貿易上的夥伴還可以進行談判爭取豁免。美國也另開一扇門，歡迎不想付稅的國家把工廠移到美國。

翁朝棟指出，目前並不清楚美國究竟要對何種鋼鐵項目課高額關稅，政府可能要先蒐集資料了解美國鋼鐵市場究竟缺乏哪些產品，例如鑽油業要用的API鋼管是美國所缺乏，但大量銷美國的單軋廠鍍面鋼捲可能會比較麻煩一點。

翁朝棟建議，不少單軋廠是中鋼的下游客戶，希望政府能為這些廠商爭取關稅豁免，或是差別稅額或配額制，但最重要的是在談判爭取豁免時，要拿什麼當籌碼。

台灣鋼鐵工業同業公會表示，經濟部國際貿易局近2、3個月來為協助國內鋼鐵業多次邀集公會與相關出口業者召開有關美國貿易擴張法第232條款國安調查對台灣鋼鐵業影響研商及因應會議，除就相關產品逐一了解對台灣鋼鐵業者影響層面及可能的因應措施，並就如何與美方協商及爭取排除豁免等廣泛交換意見。

公會除與政府保持密切聯繫、透過相關單位掌握即時訊息、提醒業者妥為因應外，同時，主動了解與蒐集各產品別業者的意見，積極並持續向政府單位反映，並協助業者向美方爭取豁免，維護業者最大權益。(編輯：陳永昌)1070313

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