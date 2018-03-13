美課鋼鋁重稅 中鋼：應極力爭取豁免

（中央社記者韋樞台北13日電）美國總統川普日前宣布對進口鋼鐵和鋁課徵25%和10%關稅。中鋼公司董事長翁朝棟表示，包括政府和民間當然要極力爭取豁免，但重點是要用什麼籌碼去交換。

川普在台北時間9日清晨簽署批准美國將對進口鋼鋁分別課徵25%和10%關稅，但新措施不適用於加拿大和墨西哥，且美國在安全和貿易上的夥伴還可以進行談判爭取豁免。美國也另開一扇門，歡迎不想付稅的國家把工廠移到美國。

翁朝棟指出，目前並不清楚美國究竟要對何種鋼鐵項目課高額關稅，政府可能要先蒐集資料了解美國鋼鐵市場究竟缺乏哪些產品，例如鑽油業要用的API鋼管是美國所缺乏，但大量銷美國的單軋廠鍍面鋼捲可能會比較麻煩一點。