強震毀作品 彭雅美陶藝新作展重生

（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）陶藝工作者彭雅美的作品被0206強震震碎10多件，其中一件準備參加西班牙國際陶藝競賽的作品也碎成一片。傷心之餘，她決定再燒製一個，這件作品「生命初始」期許在花蓮重生。

彭雅美說，這次參加2018年西班牙「L’Alcora第38屆國際陶藝競賽」，日前公布她的作品「生命初始」入選，作品原件還未寄出，卻因地震破碎了。當下難過得流淚不止，但想到家鄉很多人受災比她更嚴重，轉念決定要讓作品重生，並要趕在15日前寄往西班牙參加決賽。

彭雅美除自己燒製陶藝品，也開班授課，最近她的學生─花崗國中八年級學生施智皓參加今年「全國生肖陶藝競賽」，一件「畢卡狗」作品抱回特優獎座，讓師生感到驚喜不已。