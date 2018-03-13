遭投書不知法醫改革重點 法務部澄清

（中央社記者蕭博文台北13日電）台大法醫所教授李俊億今天投書媒體，指法醫首長在司改國是會議後還不知道法醫改革重點。法務部回應，此議題涉及跨部會，非單一法醫研究所職掌，李俊億顯有誤解。

國立台灣大學醫學院法醫學科暨研究所教授李俊億投書媒體指出，曾請教法務部法醫研究所所長涂達人，國是會議決議中有關法醫鑑定問題的推動情形，涂達人回答，「法務部沒有轉達下來。」

李俊億指出，「法醫單位首長竟然在國是會議決議後近7個月還不知道國家法醫改革的重點，令人匪夷所思，看來司改國是會議似乎是『玩假的』。」