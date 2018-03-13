川普禁止博通併購高通 美國科技公司已成「非賣品」

美國總統川普以國家安全為由，禁止博通 (Broadcom) (AVGO-US) 敵意收購高通 (Qualcomm)(QCOM-US)。據《彭報》報導，川普希望藉由這次行動，傳達明確的信號－任何可能使中國在關鍵技術領先的交易，都不會通過國家安全這關。

博通總部設於新加坡，而且即將搬回美國，但沒有因此減低美國政府的疑慮。對美國來說，高通正在和華為打一場 5G 的主導大戰，美國不能讓對手主導下一代無線技術。

華盛頓戰略與國際研究中心 (CSIS) 研究中國經濟政策的 Scott Kennedy 表示，川普這一決定，幾乎在每家美國半導體公司都掛上了巨大的「非賣品」標誌，中國企業可以直接死心。