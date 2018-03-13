〈外銀拚金融創新〉瞄準車貸市場 星展銀推全台首創購

外銀持續衝刺金融創新服務，繼渣打銀宣布與政大產學合作，進行為期一年的金融科技開發後，星展銀行 (台灣) 今 (13) 日也宣布推出整合找車、賞車與申辦汽車貸款等多元資訊的一站式購車服務數位平台，為台灣首家推出車貸數位服務平台的銀行。

星展銀行（台灣）消費金融處存款暨有擔放款部執行董事宋霖耘表示，近年來台灣中古車市場發展迅速，消費者普遍面臨的問題就是中古車市資訊來源繁雜，且不夠透明化，從找車、實地賞車，到找到理想車款就已耗去許多時間，後續申請汽車貸款的流程更是冗長。

因此，看準台灣車貸商機，宋霖耘說，星展穩居國內車貸前五大銀行之一，這次推出的車貸數位服務平台主要有 4 大功能，包含優質車源篩選、精選車貸推薦、線上車貸試算及維修保養預約，值得一提的是，車貸推薦服務部分，可根據車主的資金需求與還款能力，量身規劃最適合的車貸方案，省下消費這跑多家銀行分行的時間跟精力。