AI智能通訊+大數據　雲太獨家技術讓企業營運事半功倍

大數據時代來臨，鴻海董事長郭台銘近年來提出「虛實結合」與「軟硬整合」做為集團作業方針，更有許多產業應用大數據分析而開創新的商業模式。來自美國矽谷通訊大廠CISCO團隊創立的雲太電信，看好「AI智能企業通訊＋雲端大數據」，讓企業通訊設備不僅智能化，還能更聰明進一步分析數據代表的意義，進而降低成本、優化效率與提升服務品質，而目前這項技術服務獨步全球。

雲太電信由執行長莊于慶、技術長陳彥名、研發副總藍志發創立，團隊擁有多年深厚的晶片設計經驗，公司提供的服務平台，可根據客戶需求量身打造。尤其不論是大企業或是新創小公司，經營管理上常遇到部門同事溝通不良、客戶服務無法大幅優化、甚至是人力成本不斷墊高等問題。而雲太自行研發的前端硬體企業通訊設備，到後端大數據分析與AI軟體設計，皆可針對企業痛點有效解決。

雲太電信執行長莊于慶指出，其實團隊成員之前都有各自創業的經驗，發現企業都有的通訊設備除了有溝通功能以外，透過大數據分析，應該還能協助企業提升整體效率，團隊於是創立了公司，看好「AI智能企業通訊＋雲端大數據」發展商機。由於設備硬體與軟體設計相互跨界門檻高，因此團隊指出，目前這項服務可說是獨步全球。

以企業來說，公司客服或企業聯繫可能有很多管道，如網頁官網、手機APP、電子郵件、公司電話、微信、簡訊、LINE等，而雲太的系統可以將這些渠道訊息通通整合起來，並透過AI智能大數據，讓消息傳給對的人、不怕訊息遺漏，更能做到進度管理。同時，一旦企業通訊雲端化，一隻手機就可以是行動辦公室，外出拜訪客戶不怕漏接電話，甚至可即時秀出全球各市場部門績效。



▲雲太電信看好「AI智能企業通訊＋雲端大數據」商機，獨步全球的技術平台可協助企業降低成本、優化效率與提升服務品質。圖為雲太辦公室，裝潢設計打造成美式風格，還能遠眺台北101大樓。（圖／雲太電信提供）

另外，在客戶服務與管理部分，以電商產業為例，過去人工客服若有情緒常發生溝通不良，或客服話術無法統一，但系統派出的智能機器人，在一開始文字溝通無法承擔時，會立即轉接人工客服解決，而系統也會整理最新解決方案再反饋給智能客服，讓智能客服「學習」，應對進退更精進，甚至有外國人還能即時翻譯。

再來是企業常遇到人事成本不斷墊高的問題，系統可管理客戶服務，秀出客人的歷史購買清單與喜好，智能客服可針對客人喜好，推薦商品來增加訂單數。如此一來，雖人工客服不能完全取代人力，但可省下人工成本、提升服務品質，還能增加業績。據雲太統計，該平台系統可減少50%的人力成本、提升80%的效率來解決客戶需求，因為可24小時服務客戶，因此業績增加200%。

雲太指出，「AI智能企業通訊＋雲端大數據」系統服務平台，就是企業公司的私人助理、業務人員、客服人員與商業分析師，可改變原本做生意的模式，因此企業使用後黏著度頗高，目前有1000多個客戶，其中7成來自台灣，且電商產業占5成，另還有證券業、旅遊業、飯店業、商務管理中心與新創公司。

不過，雲太也坦言，由於「智能客服」沒有實體也看不見，因此在業務拓展上最困難的就是客戶的教育訓練，得實際了解企業、溝通工作流程並提供企業試用才能解決客戶疑惑。而目前這項服務在台灣才剛起步，他們看好整個市場商機，更希望在大數據時代來臨下，可以幫助企業掌握趨勢與開拓新商業模式。