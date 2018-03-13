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建商購地轉趨積極 土銀看好今年房市

中央社2018/03/13 16:50
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北13日電）不動產授信龍頭土地銀行表示，去年下半年起建商明顯讓利，帶動房地產交易回溫；建商手中案源去化後，也開始回補購地，帶動土銀土建融業務成長，且自住需求仍在，因此看好今年房市展望。

土銀今天舉辦媒體新春茶會，土銀董事長凌忠嫄表示，去年土銀在建築放款、房屋貸款、不動產信託、不動產證券化等多項業務，持續保持業界市占率第一，連續7年稅前盈餘突破新台幣百億元，預算盈餘達成率132%。

針對土建融業務，土銀主管指出，由於去年下半年起建商明顯讓利，手中案源陸續去化，因此開始獵地，購地標的包含新北市板橋、土城、新店央北重劃區，以及中部重劃區、高雄橋頭重劃區等，都可見建商進場購地。

土銀主管說，先前房價處於高檔時，重劃區土地曾喊到一坪100萬元，但到了去年下半年，公告標售價已降至60多萬，落差極大，所以去年下半年購地的建商，未來蓋房出售，便享有土地成本優勢。

土銀主管表示，近期新店央北重劃區標出10幾塊地，其中土銀就承作不少，因此看好土建融放款今年可穩定成長，年增率可達5%至10%。

針對今年房市展望，凌忠嫄表示，目前仍以自住需求為主，且受惠屋簷雨遮不登記新制上路、軍公教加薪且國內長期低利，強化買方出手意願，若賣方持續讓利，對房市就有幫助。

而在以房養老逆向抵押貸款業務方面，截至去年底，土銀承作件數649件，核貸金額31億元，僅次於合庫；若看今年前2月表現，土銀承作已29件，合庫則為30件。至於今年是否有機會拼過龍頭合庫，土銀僅表示，以房養老業務雖為金融商品，但具公益性，可協助老人資產活化，將持續努力推動。（編輯：李信寬）1070313

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