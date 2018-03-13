業務員挪用侵占7億保費　46家郵局遭禁售新保單半年

由於中華郵政公司張姓業務員自2009年起違法招攬與挪用侵占保費長達8年，涉及保戶達300多位、887張保單，保費更高達7億元，也是保險史上查獲挪用保費金額最高者，金管會13日除依保險法對中華郵政祭出糾正處分，更限制中華郵政基隆郵局及其轄下各郵局共46家，停止簡易人壽新契約銷售6個月，但不包含續保案件。

金管會指出，中華郵政張姓業務員以預扣4%利息予保戶的方式，向保戶一次收取保費，再分期繳納公司，並有挪用保費購買美金保單、基金及設定要保人住所為郵局地址長達8年之久。雖然2013年間曾有保戶因張姓業務員招攬的躉繳保險契約未提供正式憑據，向中華郵政瑞芳郵局要求終止或解除契約，但中華郵政未能進一步追查。