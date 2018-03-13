影／3線2花1次看足　嘉義人真幸福

嘉義人真幸福，2018台灣燈會可以就地欣賞璀璨花燈、看國際級藝術表演，花燈期間同時有太保高鐵大道旁的花海，及曾經被網友譽稱為全台最美，溪北村朴子溪南岸的黃花風鈴木(又名為黃鐘木)綠色隧道，黃花風鈴木花期即將結束，緊接著又可以，再就地看錦蔟的淡紫色苦楝樹花隧道。
美麗的黃花風鈴木與苦楝樹花2隧道，就緊緊相連依偎在朴子溪南岸，漫布在嘉61線、台37線與嘉54線等3線道路之間，隧道各長約1公里，走一趟徜徉其間，看看滿天滿地的黃花綠葉、淡紫團蔟、悠悠清香，忘了恩怨情仇，還真是療癒。
這個季節是瘋黃花風鈴木的時候，連嘉義市長涂醒哲都去八掌溪北岸，黃花風鈴木下拍戯；有花的地方就有遊客人群，攤販也會隨之聚集成區。太保溪北的黃花風鈴木也不例外，不僅攤販己成區，太保市公所也貼心的為賞花遊客安置流動廁所好方便。
當地農夫說，苦楝樹花又名為苦苓，花期才剛開始，花形極小，已經開始吸引遊客前來觀賞，淡淡的悠香，聞起來挺舒服的，綠色隧道會越來越漂亮，尤其到了夏天，更是一片綠油油的茂密、蓊鬱的隧道，來到苦楝樹下的人都不想走。
▲美麗的黃花風鈴木，仍然餘韻猶存。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.03.13)
▲療癒的淡紫苦楝樹花隧道悠飄香。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.03.13)
▲有大批遊客攤販就會成區。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.03.13)
▲太保市公所貼心的放置流動廁所。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.03.13)