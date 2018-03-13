影／3線2花1次看足　嘉義人真幸福

嘉義人真幸福，2018台灣燈會可以就地欣賞璀璨花燈、看國際級藝術表演，花燈期間同時有太保高鐵大道旁的花海，及曾經被網友譽稱為全台最美，溪北村朴子溪南岸的黃花風鈴木(又名為黃鐘木)綠色隧道，黃花風鈴木花期即將結束，緊接著又可以，再就地看錦蔟的淡紫色苦楝樹花隧道。

美麗的黃花風鈴木與苦楝樹花2隧道，就緊緊相連依偎在朴子溪南岸，漫布在嘉61線、台37線與嘉54線等3線道路之間，隧道各長約1公里，走一趟徜徉其間，看看滿天滿地的黃花綠葉、淡紫團蔟、悠悠清香，忘了恩怨情仇，還真是療癒。