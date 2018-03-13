叔姪設陷阱捕狗挨罰 領養8犬皆下落不明

陳女向警方表示，她在苑裡海邊成立「幸福狗園」，前陣子有8隻毛小孩「人間蒸發」，懷疑已慘遭「毒手」，正苦無證據時，9日傍晚時分，在苑裡鎮海邊防風林內聽見狗哀嚎聲，循聲發現有2名男子戴手套、持厚大衣企圖捕捉一隻掉入陷阱的毛小孩，懷疑是要捉來宰殺賣給老饕。

苗栗縣苑裡鎮陳姓愛狗女子在沿海防風林定點餵養流浪犬，日前發現有2名男子捕捉被陷阱套住的流浪狗，當場出面制止，並搜證報警。

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣通霄鎮邱姓叔姪在沿海防風林架鋼絲陷阱捕捉流浪犬，造成流浪犬前腳受傷，苗栗縣動物防疫所今天依違反動保法開罰；另查出叔姪倆1、2月共領養8隻毛小孩，卻都下落不明。

通霄警分局獲報後，根據照片、車號，查出是設籍通霄鎮一對邱姓叔姪所為，警方會同苗栗縣動物防疫所前往邱姓叔姪住處調查，其中邱姓叔叔坦承設下陷阱，並由姪子陪同捕捉流浪犬，他聲稱，自己喜歡養狗，抓狗是要「帶回去養」，9日抓到1隻，經愛狗人士阻止當場就釋放。

苗栗縣動物防疫所所長張俊義今天指出，邱男所設陷阱以鋼索繩製成類似「山豬吊」，誤入陷阱的流浪犬前腳受傷嚴重，傷害動物事證明確，將依動物保護法裁罰新台幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰緩，受傷犬隻已由愛狗志工協助送醫。

邱男說詞遭愛狗人士質疑「明明有認養管道，為何要設陷阱？況且這種陷阱會讓狗殘廢」，懷疑捕捉毛小孩是為了宰殺、販售。

此外，苗栗縣動物防疫所查出，邱姓叔姪今年1、2月間有多次領養流浪狗紀錄，兩人共領養4次、8隻毛小孩，如今卻都下落不明。

張俊義說，邱男聲稱，1隻跑掉、1隻領養隔天即死亡，其餘6隻送給李姓友人，但防疫所人員試圖查證「李姓友人」卻是查無此人，「狀況十分可疑」，將要求提供證明，若領養犬生病死亡未就醫，會依動保法第11條追究飼主未善盡醫療責任，未來針對短期內頻繁領養動物者，也將加強送養追蹤及家訪。（編輯：劉政權）1070313