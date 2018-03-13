雲端管理一把罩　台南市動保處首創預警系統

南市動物防疫保護處近期率全國之先，建置「台南市私立動物收容雲端預警系統」，協助愛心人士有效管理所內收容動物，更首創「台南市動物防疫保護處動物福利專戶」，接受民間主動捐款，補助列管之民間動物飼養場飼料、疾病防治及醫療等費用支出，對於民間動物飼養場的輔導管理與協助將更上一層樓。

動保處長吳名彬表示，南市目前轄內共計有50處民間動物飼養場，收容來自全國各地的流浪犬貓，大量收容動物導致民間內部管理困難，無法清楚明瞭個別犬隻狀況，嚴重時可能面臨經營不善之窘境，為協助解決此問題，動保處委請廠商設計動物收容雲端預警系統，並以介面平易近人、操作簡單為訴求，利於現場作業人員使用。