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雲端管理一把罩　台南市動保處首創預警系統

記者黃文博／台南報導2018/03/13 17:41
▲台南市動保處全國首創雲端管理一把罩。（圖／台南市動保處提供，2018.03.13
▲台南市動保處全國首創雲端管理一把罩。（圖／台南市動保處提供，2018.03.13

南市動物防疫保護處近期率全國之先，建置「台南市私立動物收容雲端預警系統」，協助愛心人士有效管理所內收容動物，更首創「台南市動物防疫保護處動物福利專戶」，接受民間主動捐款，補助列管之民間動物飼養場飼料、疾病防治及醫療等費用支出，對於民間動物飼養場的輔導管理與協助將更上一層樓。

動保處長吳名彬表示，南市目前轄內共計有50處民間動物飼養場，收容來自全國各地的流浪犬貓，大量收容動物導致民間內部管理困難，無法清楚明瞭個別犬隻狀況，嚴重時可能面臨經營不善之窘境，為協助解決此問題，動保處委請廠商設計動物收容雲端預警系統，並以介面平易近人、操作簡單為訴求，利於現場作業人員使用。

私立動物收容雲端預警系統可支援智慧型手機、平板及筆電等介面，供現場人員於進出所作業時，配合使用晶片掃描器，可直接以手機將動物資料輸入系統，所有收容動物資料匯入系統後，便可掌握所內收容狀況，動保處亦可根據系統後台所換算之收容預警值，提醒民間動物飼養場留意收容密度。

吳名彬表示，現有的民間動物飼養場，僅少數有能力成為法人團體並申請勸募許可，多數資金都來自愛心爸媽們自掏腰包，或親朋好友們友情贊助，不免心有餘而力不足，動保處特設置動物福利專戶，為民間善心捐款把關，以公權力監督專戶款項使運用方式公開透明，確保資源有效應用於流浪動物身上，並避免民間動物飼養場因公開勸募而觸法，且捐贈予動物福利專戶視為對政府之捐獻，可憑收據扣抵所得稅。

關鍵字台南市動保處雲端流浪動物
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