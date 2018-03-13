南拳媽媽為弱勢兒去污名　挑戰吃髒髒包籲不要貼標籤

南拳媽媽在記者會上，與弱勢兒童一起品嚐超夯的「髒髒包」，呼籲社會大眾「再靠近一點點」去除歧視受刑人子女眼光，用心接納這群弱勢家庭的孩童。成員洪言翔說：「心納家庭主要是一群來自受刑人家庭的子女，他們是弱勢家庭中特殊的一群成員」，曹景豪以「髒髒包」比喻心納家庭成員：「就像看見髒髒包的第一印象一樣，很怕吃的時候會弄髒自己，怎知品嚐之後才可以感受到美味。」



▲南拳媽媽擔任傳善大使，吃髒髒包替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.13）

最後陳羽緁表示，看著孩子們大口品嚐「髒髒包」，讓她體會到孩子們最起初的童心，「這也提醒我們，是否在無形中用偏見或是刻板印象的眼光去評斷別人。」彈頭雖然因忙著海外演出無法出席，仍透過成員獻上愛心，表達要認養捐助十個家庭一整年所需要的衛生紙，以捐物資的行動來響應公益。



▲南拳媽媽擔任傳善大使，吃髒髒包替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.13）