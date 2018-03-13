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娛樂

南拳媽媽為弱勢兒去污名　挑戰吃髒髒包籲不要貼標籤

娛樂中心／綜合報導2018/03/13 17:52
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由彈頭、曹景豪、 陳羽緁、洪言翔組成的南拳媽媽，擔任紅心字會傳善大使，今彈頭因海外演出缺席，由另外三名成員出席公益活動記者會，為心納家庭創造奇蹟，還挑戰吃「髒髒包」，要為弱勢兒去污名。


▲南拳媽媽擔任傳善大使，吃髒髒包替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.13）

南拳媽媽在記者會上，與弱勢兒童一起品嚐超夯的「髒髒包」，呼籲社會大眾「再靠近一點點」去除歧視受刑人子女眼光，用心接納這群弱勢家庭的孩童。成員洪言翔說：「心納家庭主要是一群來自受刑人家庭的子女，他們是弱勢家庭中特殊的一群成員」，曹景豪以「髒髒包」比喻心納家庭成員：「就像看見髒髒包的第一印象一樣，很怕吃的時候會弄髒自己，怎知品嚐之後才可以感受到美味。」


▲南拳媽媽擔任傳善大使，吃髒髒包替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.13）

最後陳羽緁表示，看著孩子們大口品嚐「髒髒包」，讓她體會到孩子們最起初的童心，「這也提醒我們，是否在無形中用偏見或是刻板印象的眼光去評斷別人。」彈頭雖然因忙著海外演出無法出席，仍透過成員獻上愛心，表達要認養捐助十個家庭一整年所需要的衛生紙，以捐物資的行動來響應公益。


▲南拳媽媽擔任傳善大使，吃髒髒包替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.13）

關鍵字南拳媽媽心納家庭髒髒包
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