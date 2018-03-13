國際自由車環台賽第三站「浪漫台三線」　成績出爐

2018國際自由車環台公路大賽，超過200位，來自全球20個國家的好手，從3月11日開始到3月15日，連續5天展開精彩競賽，共分台北、桃園、浪漫台三線、南投、屏東等5站；其中，13日展開首度列入比賽路線的「浪漫台三線」第3站賽事，由新竹高鐵站出發，橫跨3縣市途經15鄉鎮，終點為台中市石岡旅客服務中心，全長共156.3公里。

經過激烈的競技角逐，最後由以色列隊的Avila Vanegas Edwin(艾德溫)奪得「單站冠軍」、「衝刺王(綠衫)」榮譽，日本國家隊的新城幸也拿下「亞洲冠軍(藍衫)」，韓國國家隊的崔亨敏榮獲「登山王(紅點衫)」頭銜，「個人總冠軍(黃衫)」則由美國聯合赫斯隊的Clarke Jonathan(強納森)帶回。

石岡旅客服務中心終點站現場，有東勢區石城國小及石岡區土牛國小師生，組成花博創意造型的活力啦啦隊，並邀請在地金曲阿比百樂團為閉幕式表演客家創作金曲，展現出台中客庄熱情好客的精神。林佳龍市長頒發獎項予榮獲「亞洲冠軍」的日本國家隊新城幸也，並和參與這次競賽、就讀台體大競技碩士班的台中子弟陳建良合影。

▲四項冠軍選手開香檳慶祝。（圖／記者黃玿琮攝2018.3.13）

林佳龍表示，台中市是浪漫台三線南口，也是一座自行車城市，不只擁有捷安特、美利達公司等知名自行車產業；也有很好的自行車道，包括東豐、后豐鐵馬道、潭雅神自行車道等，還有美麗的風景、豐富的人文，以及最熱情的市民。未來台中市也將舉辦2019東亞青年運動會，自由車更是列在自選競賽項目之一，歡迎所有自行車好手到台中市騎乘自行車。