NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈香港海洋公園歌酒節　百款美酒暢飲新北優良公寓大廈評選4月起跑跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

國際自由車環台賽第三站「浪漫台三線」　成績出爐

記者黃玿琮／台中報導2018/03/13 17:45
▲客委會副主委楊長鎮（左一）為個人總冠軍選手美國聯合赫斯隊的Clarke Jonathan(強納森)，頒發代表最高榮譽的黃衫。（圖／記者黃玿琮攝2018.3.13）
▲客委會副主委楊長鎮（左一）為個人總冠軍選手美國聯合赫斯隊的Clarke Jonathan(強納森)，頒發代表最高榮譽的黃衫。（圖／記者黃玿琮攝2018.3.13）

「國際自由車環台公路大賽—浪漫台三線站」賽事，全球五大洲30個國家、共20支自由車國際好手競技，13日從新竹高鐵站出發，騎至台中市石岡旅客服務中心；市長林佳龍也率領花博吉祥物「歐米馬」及許多地方民眾，沿路夾道熱情為選手加油打氣。

2018國際自由車環台公路大賽，超過200位，來自全球20個國家的好手，從3月11日開始到3月15日，連續5天展開精彩競賽，共分台北、桃園、浪漫台三線、南投、屏東等5站；其中，13日展開首度列入比賽路線的「浪漫台三線」第3站賽事，由新竹高鐵站出發，橫跨3縣市途經15鄉鎮，終點為台中市石岡旅客服務中心，全長共156.3公里。

經過激烈的競技角逐，最後由以色列隊的Avila Vanegas Edwin(艾德溫)奪得「單站冠軍」、「衝刺王(綠衫)」榮譽，日本國家隊的新城幸也拿下「亞洲冠軍(藍衫)」，韓國國家隊的崔亨敏榮獲「登山王(紅點衫)」頭銜，「個人總冠軍(黃衫)」則由美國聯合赫斯隊的Clarke Jonathan(強納森)帶回。

石岡旅客服務中心終點站現場，有東勢區石城國小及石岡區土牛國小師生，組成花博創意造型的活力啦啦隊，並邀請在地金曲阿比百樂團為閉幕式表演客家創作金曲，展現出台中客庄熱情好客的精神。林佳龍市長頒發獎項予榮獲「亞洲冠軍」的日本國家隊新城幸也，並和參與這次競賽、就讀台體大競技碩士班的台中子弟陳建良合影。

▲四項冠軍選手開香檳慶祝。（圖／記者黃玿琮攝2018.3.13）

林佳龍表示，台中市是浪漫台三線南口，也是一座自行車城市，不只擁有捷安特、美利達公司等知名自行車產業；也有很好的自行車道，包括東豐、后豐鐵馬道、潭雅神自行車道等，還有美麗的風景、豐富的人文，以及最熱情的市民。未來台中市也將舉辦2019東亞青年運動會，自由車更是列在自選競賽項目之一，歡迎所有自行車好手到台中市騎乘自行車。

關鍵字環台公路大賽浪漫台三線
雲端管理　南市動保處首創預警系統綠、柳川整治　台中市民最有感

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan