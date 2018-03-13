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台電「尬你逗陣」　首次參加創意宋江陣頭表演

記者許薰方／高雄報導2018/03/13 17:54
▲台電公司鳳山營業處展演融合鬼步舞的創意宋江陣。（圖／台電鳳山區處提供，2018.03.13）
▲台電公司鳳山營業處展演融合鬼步舞的創意宋江陣。（圖／台電鳳山區處提供，2018.03.13）

台電今年真的很不一樣。不一樣在於參加今年一年一度的高雄內門宋江陣活動。今(13)日上午在高雄市政府前廣場召開的記者會中，台電公司首次受邀參加，展演融合鬼步舞的創意宋江陣，展現不一樣的宋江陣頭表演。

內門「創意宋江陣頭文化」今年邁入第17個年頭，為全國特有的節慶活動，將於3月24日正式展開。這讓一向注重社區回饋、鄉里合作的台電鳳山區處處長林謄安，義不容辭表示全力支持。


▲台電公司首次受邀參加，展現不一樣的宋江陣頭表演。（圖／台電鳳山區處提供，2018.03.13）

林謄安表示，內門屬於鳳山區處服務區，這樣盛大的慶典活動，感謝主辦單位提供機會讓台電年青一代能夠參與。台電不畏強風暴雨，守護每一個家庭，每一個角落的精神，跟宋江陣頭除暴安良、保衛鄉民的本意不謀而合。神明是一盞無形的明燈，指引人生的方向；台電自詡在黑暗中，為大家點亮那一盞燈光。

由於台電目前正值世代交替，今年參加傳統創意文化表演，別具意義。活動內容融合藝陣與台電文化等元素，演繹世代文化「薪傳」，並充滿青春活力。林謄安強調，台電公司有幸成為內門宋江陣頭活動第一次受邀的企業團體，盼望本次的參與，能收拋磚引玉之效，讓更多企業加入如此饒富文化的民俗宗教活動，期待今年的宋江陣活動，也能很有「電」。

關鍵字台電鳳山區處宋江陣頭內門
綠、柳川整治　台中市民最有感東勢林管處與監理所　合辦送樹苗

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