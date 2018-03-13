無印良品4年來第5次降價 500款商品平均降價15

連鎖日系品牌商 MUJI 無印良品今 (13) 日宣布，針對衣料服飾、生活家具和美妝保養等近 500 項商品實施新價格，平均降幅約 15%，此次也是無印良品自 2015 年降價以來第 5 次調整價格。

無印良品指出，於 7-ELEVEN 的店中店櫃位也將同步調降售價，自明 (14) 日起部分商品陸續降價 6-10% 不等。

無印良品說明，這次是透過「友善環境」和「簡化工序」為依據進行價格調整，「友善環境」是指透過平實價格，期望擴大市場使用環保節能素材，例如有機棉、法國亞麻、再生紙和植林木等。