NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈香港海洋公園歌酒節　百款美酒暢飲新北優良公寓大廈評選4月起跑跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

新科技王？七間美股雲端科技股介紹

鉅亨網2018/03/13 17:09
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

著名股票分析師 Jim Cramer 分享了他的雲端類股名單。其中包含了 Adobe (ADBE-US)、Salesforce (CRM-US)、ServiceNow (NOW-US)、紅帽 redhat (RHT-US)、VMware  (VMW-US)、Splunk (SPLK-US) 、及 Workday (WDAY-US)。

Cramer 提道，除了擁有尖端科技外，這些公司的股票表現強勁。自市場 2 月 9 日的低點以來，全部 7 檔股票的股價已經反彈了大約 17% 至 30%。這是他們一年來的股價報酬：

雲端類股圖 / 圖：CNBC
雲端類股圖 / 圖：CNBC

對於股價，Cramer 認為雖然目前價格較高，但不可否認的，優質商業模式是需要付出的代價。「不得不提高檔股價的風險，但這類優質的股票還是值得考慮。」

對於 Adobe 來說，以設計為導向的軟件巨頭在各種人工智慧 AI 和雲端上的應用都取得了的進步。不論之前被谷歌 (GOOGL-US) 及蘋果排擠的 flash 軟體，Adobe 還是以創新為本，突破重圍，並已訂閱模式繳出優越的財報成績。

加入了私心的 Cramer 希望 Adobe 於週四 (15 日) 公佈的財報數字將略低於分析師的預期，好讓投資人逢低買入這檔優質的股票。

對於 Salesforce 的評論，Cramer 認為這是一檔「雲端之王」的股票。該公司通過營銷、電子商務、社區管理、數據分析、優化的應用程式開發、和專業雲服務等一系列工具幫助企業更好地了解客戶。最新的季度顯示，Salesforce 成為了年收入最快到達 120 億美元的企業軟件公司，營收也以雙位數邁進。

「如果現在 Salesforce 使用人工智慧來更好地預測消費者行為，未來將會一樣明亮」，但 Cramer 認為該股價格過高，不建議投資人目前買進，但如果股價有修正則是買入的時機。

ServiceNow 的業務主要卓重於效率，幫助公司通過在人力資源、法律、金融、及安全、和設施管理等領域實現工作自動化從而降低人力成本。在最近一個季度，ServiceNow 的訂閱收入增長了 44%。Cramer 認為「把企業後端業務 (如人資、法務、IT 等) 自動化將會是 ServiceNow 未來的利器」。

對於 VMware，Cramer 不太看好該公司與戴爾電腦 Dell 的合作，雖然不建議該股，但 VMware 在雲端類股內還是有一席之位。

Splunk 是個可以幫助企業，以最佳方式分析和使用他們的數據，而 Workday 與 ServiceNow 較類似，專注於提高人力資源和財務部門的效率。Cramer 還是建議投資人逢低買入，同時也呼籲投資人更多的關注類已穩定的新貴產業。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字雲端買入crameradobesalesforceservicenowvmwareheadline
〈台新金法說會〉美若升息1...無印良品4年來第5次降價 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan