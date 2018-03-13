新科技王？七間美股雲端科技股介紹

Cramer 提道，除了擁有尖端科技外，這些公司的股票表現強勁。自市場 2 月 9 日的低點以來，全部 7 檔股票的股價已經反彈了大約 17% 至 30%。這是他們一年來的股價報酬：

著名股票分析師 Jim Cramer 分享了他的雲端類股名單。其中包含了 Adobe (ADBE-US)、Salesforce (CRM-US)、ServiceNow (NOW-US)、紅帽 redhat (RHT-US)、VMware (VMW-US)、Splunk (SPLK-US) 、及 Workday (WDAY-US)。

雲端類股圖 / 圖：CNBC

對於股價，Cramer 認為雖然目前價格較高，但不可否認的，優質商業模式是需要付出的代價。「不得不提高檔股價的風險，但這類優質的股票還是值得考慮。」

對於 Adobe 來說，以設計為導向的軟件巨頭在各種人工智慧 AI 和雲端上的應用都取得了的進步。不論之前被谷歌 (GOOGL-US) 及蘋果排擠的 flash 軟體，Adobe 還是以創新為本，突破重圍，並已訂閱模式繳出優越的財報成績。

加入了私心的 Cramer 希望 Adobe 於週四 (15 日) 公佈的財報數字將略低於分析師的預期，好讓投資人逢低買入這檔優質的股票。

對於 Salesforce 的評論，Cramer 認為這是一檔「雲端之王」的股票。該公司通過營銷、電子商務、社區管理、數據分析、優化的應用程式開發、和專業雲服務等一系列工具幫助企業更好地了解客戶。最新的季度顯示，Salesforce 成為了年收入最快到達 120 億美元的企業軟件公司，營收也以雙位數邁進。

「如果現在 Salesforce 使用人工智慧來更好地預測消費者行為，未來將會一樣明亮」，但 Cramer 認為該股價格過高，不建議投資人目前買進，但如果股價有修正則是買入的時機。

ServiceNow 的業務主要卓重於效率，幫助公司通過在人力資源、法律、金融、及安全、和設施管理等領域實現工作自動化從而降低人力成本。在最近一個季度，ServiceNow 的訂閱收入增長了 44%。Cramer 認為「把企業後端業務 (如人資、法務、IT 等) 自動化將會是 ServiceNow 未來的利器」。

對於 VMware，Cramer 不太看好該公司與戴爾電腦 Dell 的合作，雖然不建議該股，但 VMware 在雲端類股內還是有一席之位。

Splunk 是個可以幫助企業，以最佳方式分析和使用他們的數據，而 Workday 與 ServiceNow 較類似，專注於提高人力資源和財務部門的效率。Cramer 還是建議投資人逢低買入，同時也呼籲投資人更多的關注類已穩定的新貴產業。