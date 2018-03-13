川普視察美墨邊界牆原型 料引兩派對峙

美墨邊界上的加州聖地牙哥，是正式反對川普築牆計畫的最大城市，並在2017年通過相關決議。

美聯社報導，川普視察邊界牆原型時，國界對面的墨西哥蒂華納（Tijuana）預計將出現示威活動。8面原型牆各高達30英尺（約9.1公尺），沿國際邊界建造，以履行川普的主要競選承諾。

（中央社加州聖地牙哥13日綜合外電報導）美國總統川普今天將首度在上任後訪問加州，視察美墨高聳邊界牆原型，預計將引起支持與反對兩派人馬聚眾造勢。

由於移民執法問題，聯邦政府與加州當局近來關係日益緊張。

聯邦當局最近在加州逮捕一連串移民，並對限制當地警力配合聯邦移民法的州法提出聯邦訴訟，引發批評聲浪。

對此，移民暨海關執法局代理局長霍曼（ThomasHoman）昨天也將矛頭指向加州州長布朗（Jerry Brown）、聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）與眾議院民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）等人。

昨天約有250人在聖地牙哥市中心遊行抗議邊界牆，有些人手舉標語，其中一個寫著「金州沒有仇恨」。金州為加州別稱。

白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）昨天向記者表示，川普的立場不會受擔心邊界牆浪費錢的加州共和黨議員動搖。

她說：「總統大力倡導、大量談論過邊界牆，他在這方面不會打退堂鼓，將會持續推動這項政策。」（譯者：陳乃瑜/核稿：劉學源）1070313