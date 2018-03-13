校友慨捐3千萬 助政大延攬海外年輕學者

政大商學院今年獲得8位校友捐贈3000萬元永續基金，成立「校友菁英講座學者」計畫，將用來延攬海外優秀年輕學者，每年提供2到3個名額，提供教師每月3到6萬元的學術研究補助費，有助於商學院聘請國際頂尖大學畢業或任教的年輕學者。

政治大學今天發布新聞稿表示，配合高教深耕計畫上路，基於整合學術人力資源發展策略，政大訂定「國立政治大學教師員額核給策略」以鼓勵積極攬才，同時也尋求外部資源，讓各學院全球攬才更具競爭力。

政治大學校長周行一表示，此次捐贈對學校而言意義重大，透過永續基金概念，可讓產生的效益更長更久，「校友菁英講座學者」計畫每年產生4%的孳息，將可由商學院自由運用，使商學院於國際市場全球攬才更具競爭力。

周行一指出，政大也透過預核員額方式，以學院為單位進行統籌分配，簡化聘任流程，並積極尋求外部資源，以每位待聘員額120萬元為挹注基準，期待招募全球優秀教師，組成具國際競爭力的學術團隊，幫助學生多元扎根與自主學習。

政治大學商學院院長蔡維奇表示，政大商學院創立至今已60年，培育出超過3萬6000名校友，不管在民間企業或政府公部門，皆有傑出表現，但現在台灣高教面臨人才延攬與留任的重大危機，以政大商學院為例，未來5年，將有近20%資深優秀教師屆齡退休，超過30個教授缺額有待補滿。

面對全球化競爭，蔡維奇也期盼，透過此次校友菁英講座學者的成立，發揮擴散效果，號召更多校友加入，支持商學院招聘到最優秀的師資，而延攬海外優秀年輕學者，可使學術研究與教學方法得以更多元化，也能與國際接軌。（編輯：梁君棣）1070313