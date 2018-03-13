開冰箱見爸媽留「愛心飯菜」　他感動吃光真相卻讓人崩潰

在外租屋讀書、工作的遊子們總會特別珍惜和家人相處的時光，每次回家吃上父母親手做的飯菜也都超滿足。一名網友透露，自己某次返家時見到冰箱有剩菜，以為是父母幫他留的「愛心晚餐」，感動地立刻把飯菜加熱、吃光，沒想到父母回家後卻告訴他一個令人崩潰的真相。
該名網友在 PTT 發文表示，自己平時在外租屋，假日偶爾會回家跟父母住，某個周末晚上，他忙到很晚才回家，爸媽剛好出去運動，又餓又累的他打開冰箱發現裡面有一盤「完美的飯菜」，除了白飯以外還有長年菜跟肉絲，心想一定是父母體貼他晚歸還沒吃飯，感動地立刻把飯菜拿去加熱吃掉。
原 po 表示，雖然吃起來味道怪怪的，有些苦又甜鹹交雜，但一想到父母的體貼，「不好吃也要把它吃完啊！」因此捏著鼻子把整盤飯菜吃光，就連菜汁也喝得一滴不剩。
父母運動完返家時，原 po 告知自己把冰箱的飯菜吃掉了，不料父母卻一頭霧水地說「什麼飯？我們沒有放菜在冰箱啊？」，一問之下原 po 才知道自己吃下肚的不是愛心晚餐而是「廚餘」 ，這個真相讓他崩潰大喊「你們竟然餵我吃ㄆㄨㄣ喔！」、「是說到底誰會把要丟的廚餘放在冰箱冷藏啦。」
文章一出讓網友們笑翻，「原來人可以吃ㄆㄨㄣ還可以沒事」、「我家的廚餘也放冰箱XD歡迎來吃」、「你的腸胃還好嗎？」、「嚴格來說不是餵，是你自己討來吃的」；但不少網友們表示，自家也有把廚餘放冰箱冷藏的習慣，「我家現在也放冰箱，放外面容易臭」、「外宿廚餘都冰冷凍欸，不然兩個禮拜倒一次都臭死」。