開冰箱見爸媽留「愛心飯菜」　他感動吃光真相卻讓人崩潰

在外租屋讀書、工作的遊子們總會特別珍惜和家人相處的時光，每次回家吃上父母親手做的飯菜也都超滿足。一名網友透露，自己某次返家時見到冰箱有剩菜，以為是父母幫他留的「愛心晚餐」，感動地立刻把飯菜加熱、吃光，沒想到父母回家後卻告訴他一個令人崩潰的真相。

該名網友在 PTT 發文表示，自己平時在外租屋，假日偶爾會回家跟父母住，某個周末晚上，他忙到很晚才回家，爸媽剛好出去運動，又餓又累的他打開冰箱發現裡面有一盤「完美的飯菜」，除了白飯以外還有長年菜跟肉絲，心想一定是父母體貼他晚歸還沒吃飯，感動地立刻把飯菜拿去加熱吃掉。