林佳龍施政滿意度上升　綠、柳川整治最有感

「台灣指標民調」今(13)日公布「台中市施政民意調查」，超過5成市民滿意市長林佳龍就任以來的表現，滿意度並較去年底同機構執行的民調提升6.2%，逾7成民眾以身為台中市民感到光榮，近5成認為林佳龍就任以來台中有進步，並有超過6成6民眾滿意綠、柳川整治成果。有媒體詢問市府對民調結果的看法，市府新聞局長卓冠廷表示，滿意度增加對林市長及市府團隊是鼓勵，但不會自滿，更會轉化成進步動力，市長認為台中要做的事情還很多，會繼續努力把市政做好，期待為台中未來更加打拚。

根據「台灣指標民調」今日公布的「台中市施政民意調查」，在林佳龍的施政滿意度上，有51.7%的市民滿意就任以來的表現，而該民調機構去年12月亦有公布施政滿意度調查，當時林佳龍的施政滿意度為45.5%，短短三個月，滿意度上升6.2%；而不滿意度也自去年底的38.6%，下降至24.3%，下降達14.3%。

調查並顯示，有72.3%民眾認為以身為台中市民感到光榮，並有47.5%民眾認為林佳龍就任以來台中市有進步；而針對台中成為全台第二大城市的知悉度，有58.4%台中市民眾表示知道；另外，對於綠、柳川整治，則有66.3%的台中市民眾感到滿意。



▲綠、柳川整治，有66.3%的台中市民眾感到滿意。（圖／資料照片 , 2018.3.14)

此外，該民調也針對台中市民眾認為最該對台中空氣汙染負責的對象進行調查，結果顯示中央政府30.5%、台電16.7%，兩者合計接近5成，另認為台中市政府應負責者為2成，顯示市民認為中央應對台中空汙負起最大責任。

對於，市府對民調結果的看法，卓冠廷表示，不同民調機構持續性的民調確實有參考價值，此次的民調數字再度進步，某種程度呈現市民對市府施政的肯定，市府團隊會認真看待並參考每一份民調，感謝市民肯定，也感謝不同意見的鞭策。

卓冠廷表示，林佳龍市長認為現在最重要的是把市政做好，雖然選舉接近，有些候選人會為了提高自己的知名度而「唱衰台中」，但市民眼睛是雪亮的，台中是否有進步，大家都看在眼裡，當然，如果有值得參考的市政建議，市府團隊也都會虛心接受。

「台灣指標民調」今日公布的民調調查時間為今年3月7日至8日，調查範圍為台中市29個行政區，對象為設籍在調查範圍內、年滿20歲的民眾，以電腦輔助電話訪問方式進行調查。抽樣方法是依據台中市政府公布的各行政區人口統計資料比率，採分層隨機抽樣方式，於台中市住宅電話電腦資料庫中抽出電話門號後，再以隨機跳號方式替換末兩碼以做為實際撥出的電話門號，共完訪1,071人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。