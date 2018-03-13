中國崛起 分析：西方一直神助攻

美伊戰爭還曝露了西方軍事硬實力的局限性，「你無法拿槍逼著別人實行民主。在中國的觀看下，西方揮霍了自己的硬實力和軟實力。」

英國金融時報（FT）中文網的專欄文章說，第一份大禮是2003年的美伊戰爭。這場戰爭導致西方社會出現「舊」歐洲與「新」歐洲之間的分裂，並讓美國及其盟友直接支出逾一兆美元。

（中央社台北13日電）北京修憲讓國家主席可無限連任，讓國際間更加警覺崛起中國帶來的影響。專家說，西方世界試圖遏制中國崛起，卻一直在「神助攻」，近20年內已送出三份大禮，美國總統川普可能是第四份。

第二份大禮是2008年的金融危機。文章說，這場危機戳穿了西方中產階級越來越富有的神話，「西方消費者一直在寅吃卯糧」。

文章表示，許多人將隨後發生的事稱為全球經濟衰退，但事實上，這只是大西洋衰退，中國仍保持強勁成長。就在西方削減發展貸款時，中國填補了這個缺口。中國的「一帶一路」倡議雖然近年才定名，但這項策略已至少存在了10年。

送給中國的第三份地緣政治禮物是西方正在興起的民粹主義反彈。

文章說，民粹主義源頭遠在英國脫歐以及川普在美國總統選舉中勝出以前，21世紀以來，人們對西方制度的信任一直在下降，剛剛舉行的義大利大選正是對西方技術官僚階級的最新譴責。

文章提到，至於川普是否為西方送給中國的最大禮物，則取決於他走到哪一步，就目前來說答案是肯定的。川普越是削弱加拿大和德國等盟友，中國國家主席習近平就越容易完成走向全球中心舞台的任務，「他（川普）是中國威權主義的啦啦隊長」。（編輯：周慧盈/馮昭）1070313