從美股資金流向來看 最受歡迎排名第1的科技股是這檔

美股科技股又開始旺得不得了，歷經元月下旬減持科技股的投資人開始回過頭來尋找加碼的標的，或許從資金流向來看，誰是最具「漲相的個股？以下這張圖表可以提供參考。

10 檔最受歡迎科技股排名。（來源：MarketWatch 網站）

圖表中的前 5 檔股票，正是去年紅得發紫的「FAANG」股票，分別是臉書（FB-US）、蘋果（AAPL-US）、亞馬遜（AMZN-US）、Netflix（NFLX-US）及 Googl（GOOGL-US）。

另 5 檔受歡迎的科技股則是 AMD（AMD-US）、阿里巴巴（BABA-US）、微軟（MSFT-US ）、NVIDIA（NVDA-US）和 Tesla（TSLA-US）。