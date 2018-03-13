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藍委憂供電吃緊 沈榮津：確實比較嚴峻

中央社2018/03/13 17:15
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷台北13日電）經濟部長沈榮津今天在立法院答復立委王育敏關切供電是否吃緊表示，以目前來說，用電在成長、溫度也升高、配合環保降載、以及減煤等各方因素，確實是比較嚴峻。

此外，行政院賴清德表示，核二廠2號機即便這週立法院教育及文化委員會同意再轉，依電業法規定，2025年也必須要如期除役。

立法院今天繼續進行施政總質詢，中國國民黨立委王育敏表示，空氣污染嚴重時，火力發電廠的降載幅度應該要再大一點，但為何降不下來，就是因為缺電不是嗎？

列席備詢的沈榮津表示，最主要還是要看負載的情況來做實際調度；王育敏追問，現在供電是否吃緊？沈榮津說，以目前來說，用電在成長、溫度也升高、配合環保降載、以及減煤等各方因素，確實是比較嚴峻。

王育敏說，現在供電很吃緊，但賴清德好像對外說，台灣的供電，不能用缺電來形容。

賴清德表示，現在討論的是備轉容量是多少？否則台灣電力公司每天發的電，都足以供應全國所需。王育敏反問賴清德，備轉容量率應該要多少？賴清德表示，行政院都有政策，從明年開始，希望達到百分之十。

王育敏表示，賴清德是堅定的反核人士，但15日立法院教育及文化委員會要審查核二廠2號機重起這件事，是否有自相打臉、矛盾的問題？

賴清德答復表示，非核家園目標沒有改變，這也是經立法院一致同意的，核二廠2號機申請再轉，也是台電大修後的正常程序，這週委員會將討論，尊重立委們的意見。（編輯：溫貴香）1070313

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