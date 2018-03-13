藍委憂供電吃緊 沈榮津：確實比較嚴峻

（中央社記者劉冠廷台北13日電）經濟部長沈榮津今天在立法院答復立委王育敏關切供電是否吃緊表示，以目前來說，用電在成長、溫度也升高、配合環保降載、以及減煤等各方因素，確實是比較嚴峻。

此外，行政院賴清德表示，核二廠2號機即便這週立法院教育及文化委員會同意再轉，依電業法規定，2025年也必須要如期除役。

立法院今天繼續進行施政總質詢，中國國民黨立委王育敏表示，空氣污染嚴重時，火力發電廠的降載幅度應該要再大一點，但為何降不下來，就是因為缺電不是嗎？

列席備詢的沈榮津表示，最主要還是要看負載的情況來做實際調度；王育敏追問，現在供電是否吃緊？沈榮津說，以目前來說，用電在成長、溫度也升高、配合環保降載、以及減煤等各方因素，確實是比較嚴峻。