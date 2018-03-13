賴清德答復蔣萬安 空污法不宜設修法期限

蔣萬安追問，賴清德敢不敢、願不願承諾空污法這會期能通過？賴清德說，行政院把法案送到立法院，一切要尊重立法院審議，不宜設定期限，對立法院不夠尊重。

中國國民黨立法委員蔣萬安下午在立法院施政總質詢時，先問賴清德對空氣品質滿意嗎？賴清德答詢時說，「不滿意，還有努力空間」，這就是為什麼行政院提出空污法修法。

蔣萬安接著說，賴清德對軍人年改都敢設下期限，說目標7月1日要與公教年改同步實施上路，為什麼不敢對國人關注的空污法承諾？賴清德說，因軍人年改法案還沒送出行政院，行政院會盡快送到立法院審議，而空污法已經送出行政院，要尊重立法院職權，列為優先法案就是希望立法院迅速審議，讓它儘速通過。

另外，蔣萬安指出，政院版空污法修正草案中，明定環保署制定空污總量管制時，需「會同經濟部」，批評是矮化環保署、被經濟部綁架。

環保署長李應元說，他和經濟部長沈榮津一天都連絡好幾次，「大家都一樣大」，因為外界將空污主因都指向電廠，而電廠各種加裝設備要經濟部下令、簽印。

賴清德也表示，現行條文跟政院送出版本條文是沒有差異的，環保署會同經濟部來決定，並不是說經濟部比較小，其他部會也常會同環保署共同決定，這是國家政府體制，「也許有人誤解是矮化環保署，其實不然」。（編輯：林沂鋒）1070313